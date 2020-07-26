Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске

Пожилая автоледи заявила о пропаже автомобиля в полицию. Сотрудник станции техобслуживания уже был судим за кражу, а сейчас решил покататься на чужом авто.

Полицейские задержали угонщика не месте ДТП

В Новосибирске раскрыт угон автомобиля с территории станции технического обслуживания, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 25 июля с территории станции технического обслуживания на улице Троллейной в Ленинском районе неизвестный угнал автомобиль «Фольцваген Туарег». 64-летняя хозяйка иномарки сообщила о пропаже в полицию.

Подозреваемого в угоне сотрудники ДПС задержали у дома по улице Кирзаводской, где он на угнанной машине совершил дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 29-летний работник СТО, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование. Мужчина задержан в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.