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Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске

15:37 26.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Пожилая автоледи заявила о пропаже автомобиля в полицию. Сотрудник станции техобслуживания уже был судим за кражу, а сейчас решил покататься на чужом авто.

Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске
Полицейские задержали угонщика не месте ДТП

В Новосибирске раскрыт угон автомобиля с территории станции технического обслуживания, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 25 июля с территории станции технического обслуживания на улице Троллейной в Ленинском районе неизвестный угнал автомобиль «Фольцваген Туарег». 64-летняя хозяйка иномарки сообщила о пропаже в полицию.

Подозреваемого в угоне сотрудники ДПС задержали у дома по улице Кирзаводской, где он на угнанной машине совершил дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 29-летний работник СТО, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Проводится расследование. Мужчина задержан в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

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