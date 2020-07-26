Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой

Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена, рассказал врач.

Коронавирус похож на простудные заболевания

COVID-19 обычно не начинается с резкого повышения температуры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьёзным поражением лёгочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе. Здесь сравнивать с гриппом не совсем корректно.

На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика чётко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса».

Ранее стало известно, что московские врачи вылечили от коронавируса почти 175 тысяч пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, число выздоровевших в столице продолжает расти.