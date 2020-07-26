26.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой

16:03 26.07.2020 Фото: pexels
0

Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена, рассказал врач.

Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой
Коронавирус похож на простудные заболевания
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой

Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской областиЕщё 1798 новостей

COVID-19 обычно не начинается с резкого повышения температуры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьёзным поражением лёгочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе. Здесь сравнивать с гриппом не совсем корректно.

На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика чётко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса».

Ранее стало известно, что московские врачи вылечили от коронавируса почти 175 тысяч пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, число выздоровевших в столице продолжает расти.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каждый чих воспринимаем как ковид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Разруха и бедность": раскритиковала Крым российская фигуристка Александра Бойкова
18:12 26-07-2020
Бердск«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?
17:58 26-07-2020
«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?
Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале
17:14 26-07-2020
Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале
Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году
17:02 26-07-2020
Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году
Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме
16:52 26-07-2020
Тело пропавшего 3-летнего мальчика нашли в сливной яме
Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей
16:20 26-07-2020
Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей
Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой
16:03 26-07-2020
Как отличить коронавирус от гриппа? Следите за температурой
БердскУмер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
15:53 26-07-2020
Умер морпех Евгений Хренов в Бердске: траурных фото на памятнике стало больше. Цветами почтили память ушедших в День ВМФ-2020
Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске
15:37 26-07-2020
Угнал с СТО Volkswagen Touareg и попал в ДТП авторемонтник в Новосибирске
Бердск"Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ": Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей 49
15:27 26-07-2020