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Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей

16:20 26.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это вид помощи людям в трудной жизненной ситуации, чтобы наладить свою жизнь — купить товары первой необходимости, оплатить лечение.

Малоимущим выплатят 150 тыс. рублей на одежду и товары для детей
Малоимущим россиянам дадут денег на одежду и товары для детей

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о внесении изменений в законодательство о социальном контракте. Это вид помощи людям в трудной жизненной ситуации. Заключая такой контракт с властями, малоимущие получают средства (40-150 тысяч рублей), чтобы наладить свою жизнь — купить товары первой необходимости, оплатить лечение.

Минтруда предлагает расширить возможность социального контракта, чтобы средства можно было направлять на покупку одежды и обуви, товаров и услуг для детей, а также на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений для тех, кто хочет открыть свое небольшое дело.

В Тверской области, например, власти заключают соцконтракты с жителями уже несколько лет. С начала года такие контракты оформили 100 жителей региона. Размер выплат зависит от состава семьи. Одиночки могут рассчитывать на сумму 40 тысяч рублей, люди с одним или двумя детьми — на 100 тысяч рублей, многодетным выплачивают до 150 тысяч рублей.

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