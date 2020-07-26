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Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году

17:02 26.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Главнокомандующий уточнил, что боевые возможности флота повысят широкое внедрение цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов и беспилотных подводных аппаратов.

Путин: 40 новых кораблей примет ВМФ в 2020 году
Путин анонсировал принятие 40 новых кораблей в состав ВМФ

В 2020 году в состав Военно-морского флота России (ВМФ) примут 40 новых кораблей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, его речь опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравительном слове президент отметил, что уровень оснащенности флота постоянно растет и он достойно выполняет самые сложные задачи. «В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов», — указал Путин. Он уточнил, что боевые возможности ВМФ повысят широкое внедрение цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов и беспилотных подводных аппаратов. Путин также добавил, что главной силой флота остаются люди.

Ранее президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николаем Евменовым перед началом парада на катере обошел линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

20 июля на российских верфях заложили сразу шесть боевых кораблей. Путин лично прибыл на завод «Залив» в Керчи, где вместе с гендиректором «Залива» Игорем Обрубовым установил закладную доску на первой секции универсального десантного корабля (УДК) «Иван Рогов».

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