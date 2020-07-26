Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале

Ученые пытаются достать из озера Печевалавато на Ямале хорошо сохранившийся скелет шерстистого мамонта.
Останки обнаружили на мелководье местные оленеводы несколько дней назад. Отмечается, что к скелету вымершего животного до сих пор прикреплены связки. В районе озера обнаружили фрагмент ноги с закрепленными к ней сухожилиями, ребра, нижнюю челюсть и череп мамонта.
Специалисты подчеркнули, что для восстановления остальной части скелета животного понадобится специальное оборудование и много времени. Ученые надеются, что другая часть скелета находится глубоко в иле.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа объявил о начале второй научной экспедиции к останкам мамонтов, которые были найдены в озере в районе Сеяхи. Об этом глава региона сообщил в своем официальном instagram-аккаунте.
«Новость о нашей уникальной находке – мамонте в озере Печевалавато – вызвала большой ажиотаж среди журналистов. Гиганта Ледникового периода уже сравнивают со знаменитыми мамонтятами Машей и Любой», – написал Дмитрий Артюхов.
Он подчеркнул, что в свете интереса общественности, а также высокой научной ценности находки, в понедельник, 27 июля, в район Сеяхи отправится уже вторая экспедиция. Губернатор ЯНАО, так же, как и ученые, надеется, что на дне водоема действительно сохранился полный скелет животного. В новой экспедиции, которая продлится неделю, примут участие также исследователи из Екатеринбурга.