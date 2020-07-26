Уникальная находка: Скелет мамонта в прекрасном состоянии обнаружили в озере на Ямале

Останки вымершего животного Ледникового периода обнаружили на мелководье местные оленеводы несколько дней назад. 27 июля в район Сеяхи отправится вторая экспедиция.

В сибирском озере найден хорошо сохранившийся скелет мамонта

Ученые пытаются достать из озера Печевалавато на Ямале хорошо сохранившийся скелет шерстистого мамонта.

Останки обнаружили на мелководье местные оленеводы несколько дней назад. Отмечается, что к скелету вымершего животного до сих пор прикреплены связки. В районе озера обнаружили фрагмент ноги с закрепленными к ней сухожилиями, ребра, нижнюю челюсть и череп мамонта.

Специалисты подчеркнули, что для восстановления остальной части скелета животного понадобится специальное оборудование и много времени. Ученые надеются, что другая часть скелета находится глубоко в иле.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа объявил о начале второй научной экспедиции к останкам мамонтов, которые были найдены в озере в районе Сеяхи. Об этом глава региона сообщил в своем официальном instagram-аккаунте.

«Новость о нашей уникальной находке – мамонте в озере Печевалавато – вызвала большой ажиотаж среди журналистов. Гиганта Ледникового периода уже сравнивают со знаменитыми мамонтятами Машей и Любой», – написал Дмитрий Артюхов.

Он подчеркнул, что в свете интереса общественности, а также высокой научной ценности находки, в понедельник, 27 июля, в район Сеяхи отправится уже вторая экспедиция. Губернатор ЯНАО, так же, как и ученые, надеется, что на дне водоема действительно сохранился полный скелет животного. В новой экспедиции, которая продлится неделю, примут участие также исследователи из Екатеринбурга.