«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?

Под петицией с просьбой к Путину продлить выплаты для подготовки к школе на вечер 26 июля подписались 138 000 человек. «Кушать тоже хочется», пишут россияне, ссылаясь на то, что коронавирус подкосил семейные бюджеты. Но надежда тает.

Родители получили 20 000 рублей и ждут от Путина выплаты 10 000 в августе

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается меньше недели.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 воскресенья, 26 июля, петиция собрала около 138 тыс. подписей — за три дня появилось 10 тыс. сторонников.

В комментариях люди высказываются по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. Многие родители благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Ирина Кутлиахметова:

— Сейчас, вашими молитвами, если сборы в школу многим не по карману, сделают онлайн обучение — сэкономите на сборах. Не о том ваши просьбы. Вот обеспечить детей местами в садах, качественным образованием в школах, колледжах и вузах, а родителей — работой и достойным заработком — это более конструктивно.

Диана Баранова:

— Я удивляюсь. Как деньги получить, то миллиарды людей, а как подписать, то тысячами кое-как набирается.

Кира Сол:

— Не только школьникам требуется помощь, но и тем, кто пойдёт в детский сад, а так же мамам в декрете. С ситуацией короновируса подработки сошлись к нулю.

Лилия Кашаева:

— Прошу выписать пособие, так как сидели 1,5 месяца дома, я болела короновирусом, муж сидел со мной, так как был в контакте. Я только вышла на работу, до сих пор тяжело в денежном плане. Ещё у нас ипотека . Было очень сложно нам этим летом

Tanya Ryabtseva:

— Я подписываю, т.к считаю прямым обязательством поддерживать свой народ правительству. И в период пандении в особенности. Но, к сожалению, предполагаю учебного года очного не будет и правительство посчитает достаточным уже то, что они выплатили для людей. Но так как сама мать двоих детей, и в этот не простой период не могу иметь достаточного дохода для обеспечения своей семьи, подписываю. Надежда умирает последней.

Татьяна Шевченко:

— Подписывают одни женщины!!!! Мужикам плевать на детей. Подключайтесь и нас будет вдвое больше.

Катя Рак:

— Здравствуйте, у меня двое детей и это каронавирус сыграл не маленькую роль в нашем материальном положении семьи. Прошу вас помогите в августе!!! И я так же благодарна за выплаты июнь и июль, сделайте ещё в августе, пожалуйста.

ФИРУЗА ВИФРОНОВА:

— Просят попрошайки, а граждане требуют достойной жизни!

Ирина Дейфель:

— Я нахожусь в декрете, и мне крайне необходима денежная помощь!!!

Наталья Шишкина:

— Я мама троих детей, двое из которых пойдут в школу. Только на одну форму мне нужно отдать 7000р. А ещё и многое другое покупать надо. А после карантина, только я одна работаю. Муж не работает сидит с детьми дома. Очень было хорошо получить в августе деньги чтобы хоть что-то купить к школе. А не если будет ещё раз карантин, то как нам заниматься дистанционным обучением, если у нас только один старенький ноутбук на двоих детей???

Светлана Иваниди:

— Я подписываюсь потому,что многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залезать в кредиты.

Валентина Стрелкова:

— Я подписываюсь, потому что я одна рощу сына, в марте я потеряла работу. Одеть-обуть ребёнка было бы не плохо, но и кушать тоже хочется.