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«Разруха и бедность»: раскритиковала Крым российская фигуристка Александра Бойкова

18:12 26.07.2020 Фото: Instagram
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Спортсменка написала, что долго не хотела писать разгромный обзор про Крым, но ее «добили» Новый Свет и дорога туда. Она добавила, что во многих регионах России похожая картина.

Разруха и бедность: раскритиковала Крым российская фигуристка Александра Бойкова
Российская фигуристка разнесла Крым за «разруху и бедность»

18-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, завоевавшая в парном катании с Дмитрием Козловским титул чемпионки Европы, резко раскритиковала Крым за плохие дороги. Спортсменка написала, что долго не хотела писать разгромный обзор про Крым, но ее «добили» Новый Свет и дорога туда.

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет!», — с сарказмом написала фигуристка в своем Instagram.

Она отметила, что от Ялты до Нового Света всего 100 км и кажется, что можно доехать за 1,5 часа.

«Но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа!», — возмущается Александра и добавляет, что это было связано с ужасной дорогой и горным серпантином.

«По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут», — сокрушается Бойкова, объясняя, что плюсы от близости море перекрываются «разрухой, бедностью».

«Просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться», — пишет девушка.

Спортсменка добавила, что во многих регионах России можно наблюдать такую же картину, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то его нужно привести в порядок.

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