Позор вам, уважаемый вор! зачем забрали самокат?

В рубрику «Сообщи свои новости » написала Ульяна:

Добрый день. Хочу предупредить жителей города в очередной раз. Не оставляйте самокаты и велосипеды, не пристегнутые на улице около магазинов. 24 июля в 18.10 зашли в магазин за мороженным на микрорайоне \»Космический\», вышли на улицу и нет нашего самоката (самокат детский, катались на нем уже 4 года, и еще б катались, но видимо у кого-то нет ни стыда, ни совести! В голове не укладывается, как можно украсть у ребенка! Позор вам, уважаемый вор!