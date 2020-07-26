В рубрику «Сообщи свои новости » написала Ульяна:
Добрый день. Хочу предупредить жителей города в очередной раз. Не оставляйте самокаты и велосипеды, не пристегнутые на улице около магазинов. 24 июля в 18.10 зашли в магазин за мороженным на микрорайоне \»Космический\», вышли на улицу и нет нашего самоката (самокат детский, катались на нем уже 4 года, и еще б катались, но видимо у кого-то нет ни стыда, ни совести! В голове не укладывается, как можно украсть у ребенка! Позор вам, уважаемый вор!
Позор вам, уважаемый вор! зачем забрали самокат?
19:28 26.07.2020
В голове не укладывается, как можно украсть у ребенка!
В рубрику «Сообщи свои новости » написала Ульяна:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кто ворует?
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1072
21:23 26-07-2020
БердскПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ 27
21:22 26-07-2020
БердскВ белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли друг друга на сайте знакомств Badoo 8
21:21 26-07-2020
Бердск«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе? 5
21:20 26-07-2020
БердскВсе не так, как кажется: на опорах вдоль "овражной" дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска 8
21:18 26-07-2020
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 395
21:17 26-07-2020
Бердск"Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ": Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей 50
21:16 26-07-2020
БердскДушу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь! 129
21:12 26-07-2020
БердскПопало на видео: тяжко больным старикам подниматься на 2 этаж сдать кровь и к травматологу в поликлинике Бердска 11
21:11 26-07-2020