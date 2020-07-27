Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку

Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Пять детских имён, которые могут принести обладательнице неудачу

Перед тем как назвать ребёнка, эксперты советуют хорошо подумать. Существуют детские имена, которые притягивают неудачу в судьбу, пишет сайт http://rsute.ru

Обращать внимание советуют не только на то что модно, но и на значение, на будущее ребёнка. Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Милена

Данное имя очень популярно в наше время, часто девочек называют – Мила. Имя обладает сильной энергетикой. Носительницы его часто болеют, редко принимают самостоятельно решения, просят помочь других людей. Зависят от окружающих.

Кира

Девочки с данным именем в будущем могут принять на себя сильный удар судьбы. Ранимые, нетерпеливые и малоподвижные. Обладают обидчивым характером. Если что-то не так как они запланировали, начинают сильно обижаться. Могут долго молчать, а вечером начать говорить, как нив чем не бывало. Часто думают, что с ними поступают несправедливо.

Варвара

Девочки с данным именем непредсказуемые, редко делают то, что говорят другие. С ними порой бывает очень трудно наладить контакт. Их ранимость выводит из себя окружающих людей. Варвары часто ощущают себя чужими среди людей.

Станислава

Девочки с данным именем импульсивные и эмоциональные. С ними порой бывает очень трудно найти общий язык. Характер Станислвы переменчивый и ранимый.

Ярослава



Девочки обладают яркой энергией и силой, с которой редко справляются. Притягивают к себе как положительные так и негативные эмоции. Могут сильно переживать из-за того, что происходит вокруг. Их жизнь насыщенная и интересная, но притягивает неудачи.