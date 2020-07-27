Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность. Первая буря начнется 4 июля. Как сохранить здоровье в период магнитных бурь?

Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность, пишет ТОЛК.

Расписание магнитных бурь в июле 2020 года

Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию.

Следующая буря 6-7 июля будет средней по мощности. Она способна вызвать у метеозависимых людей упадок сил и обострение хронических заболеваний.

Сильная магнитная буря 15-17 июля способна стать серьезным испытанием.

Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.

Чем опасны магнитные бури?

Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.

Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность, объясняет ТАСС.

Как защитить здоровье от магнитных бурь?



Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.

Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).

Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.

Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.

Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.