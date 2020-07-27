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Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

22:56 27.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С такой инициативой должен выступить сам Путин в обращении к нации. Россияне считают, что августовские деньги пригодились бы при подготовке детей к школе.

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
По 10 тысяч рублей выплатили на детей от 3 до 16 лет в июне и июле
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

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Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс.  в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Какие меры поддержки предусмотрены в августе 2020 года? В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Как вы считаете?

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От редакции

В августе будут выплаты на детей?

Любовь, 12 июля 2020 20:54
Да,конечно не мешало бы ещё получить на детей одноразвую выплату. Сама сижу на минималке уже четвёртый месяц. Ресторан только открылся три дня назад.
Мария, 13 июля 2020 22:54
Да я тоже думаю что августовская выплата очень поможет и детей в школу собрать и в садик с рождения и до 16
Елена, 17 июля 2020 19:36
Пусть ваши дети идут и работают
Кто-то, 20 июля 2020 01:38
Елена,пусть идут работают в связи c Covid куда?
Марфа, 20 июля 2020 21:06
Ага, щас трехлетка на работу пошел... Ума копите.
Тоже за продление выплаты! У нас в области до сих пор половина магазинов и ТЦ закрыта, садики тоже...
Ляна, 21 июля 2020 05:19
Я думаю что нам всем поможет очень это выполота в августе даже больше чем в июле школа на носу что нам делать щас очень трудно родителям кто иза этого вируса без роботы остались я думаю что Владимир Владимирович нас неоставит он обезательно поможет нам
Ника, 23 июля 2020 18:09
Дали бы по 20,так вообще цены им не было
Сергей, 23 июля 2020 21:35
Проголосовали за Поправки в Конституцию...Всё ни чего больше не будет...смысл давать что то рабам, если от них не нужно ни чего в замен.Так что не ждите в августе....
Сергей, 27 июля 2020 17:40
Ребята наивно возьмите калькулятор умножьте кварт плату на 120000000 миллионов и поймёте сумму денег плюс за дороги с машины это конечно мое мнение но в Реале что бы господин Путин не пыжился рассмотрел весь бюджет и заместо караванов с помощью в другие страны помог нам простым рабочим людям с нашими детьми не 20 а 100 тысяч
Наталья, 27 июля 2020 19:00
Я тоже всех поддерживаю по по поводу еще одной выплаты в 10000 т.р в августе.Было бы хоть ребенка на что собрать в школу.Владимир Владимирович помог бы пожалуйста еше.
Аноним, 13 июля 2020 00:49
Хотелось бы, не только школьнькам а детям с 3 до 16 лет, так как в садик тоже нужно собрать ребенка
Катерина, 13 июля 2020 10:28
С 0 до 18 нужно, у меня ребёнок с 2х лет в садик ходит
Ксения, 13 июля 2020 15:51
Интересно Вы конечно рассуждаете...от 3-х до 16 лет детям нужны деньги, а от 0 до 3-х как будто нет...их тоже нужно кормить, одевать, обувать и т.д Если выплачивать, то всем...
Екатерина, 14 июля 2020 13:40
Как мама троих детей разных возрастов, скажу, что именно до трëх лет у меня уходит больше всего финансов ( специализированное питание и лекарства) подгузники, одежда каждый месяц, прогулки, ходунки, качели игрушки, МАН ежи, коляски, кроватки, ван ночки, мобилизации и прочее, список бесконечен, со старшими намного проще 7 и 12 и едят они уже с общего стола.
Алена, 18 июля 2020 00:05
Моей дочери 15и она пошла работать на лето в школу,но на это к школе не соберешь.хотелось бы ещё одну выплату,стыдно просить,но таково сейчас положение.
Лилек, 19 июля 2020 00:46
ДА дали бы ещё на детей которым и 17 лет и 18 лет я сама закончила школу когда было 18 так что дети одинаковые если они учатся и в садик ходят и дома малыши сидят они тоже кушать хотят все
Света, 22 июля 2020 20:27
Так то детям до 3 лет есть компенсация, при чем больше! Если не ошибаюсь 15 тыс!
Аноним, 22 июля 2020 22:04
Я тоже ЗА августовские выплаты. У меня четверо ребятишек надо старших в школу, а младших в садик собирать. Очень кстати была бы еще одна помощь от государства, от нашего ВВ Путина!
Анел, 24 июля 2020 09:08
По меньше рожайте нищету и по кушать будет на что!
Марина, 26 июля 2020 06:10
Но не столько сколько школа требует. Форма одна 5000 стоит,спортивный костюм обувь+рабочие тетради и вся концилярия ...

Надо не меньше 30000
Ася, 26 июля 2020 22:49
Света, до 3 лет платили 5 тысяч в апреле, в мае и июне. Отсюда 15 тысяч!
В июле заплатили как бы всем до 16 лет по 10 тысяч. В августе думаю не помешало никому бы эта выплата
Алена, 27 июля 2020 19:43
Какие компенсации до трех лет?нам два года и с полутора лет плотят 60 рублей.это очень "большая" компенсация.не помешала бы выплата в августе
Аноним, 13 июля 2020 01:17
НВР:
Да
Виктория., 15 июля 2020 04:50
Да канечно немешало бы . В августе получить такую выплату.У меня 6 детей.А 4х сабирать в школу. Муж умер . Эта выплата была бы к стати.
Елена, 19 июля 2020 18:56
Вообще то с 0 до 3 уже получают у нас в деревне зарплата 1100 вы будете смеятся. Но вы одените на токую зарплату 3х в школу. И итог каму нужна помощь
оксана, 13 июля 2020 01:40
спасибо В В Путину.Эти выплаты были очень кстати.Хотелось бы в августе получить чтобы собрать детей в школу.
Юлия, 13 июля 2020 15:24
Сечас на носу у всех школа и в августе помощь путина не помешала бы не кому.
омичка, 18 июля 2020 16:34
"спасибо" за что?!за то,что нас ободрали до липки?!и теперь подачки швыряют в нефтегазовой стране с богатыми народными природными ресурсами,которые олигархи захапали, как свои ?! ЗА ЧТО СПАСИБО?!?
Covid-19, 18 июля 2020 17:20
омичка, людей намеренно отучили ждать какой-либо помощи от государства, поэтому за какие-то занюханные 10т. люди готовы душу продать всяким путиным, чубайсам, рокфеллерам, соросам и прочим ротшильдам.
Светланаё, 19 июля 2020 04:05
Да еслиб еще в августе дали эту выплату то было бы очень хорошо. За ранее спасибо
Анжелика, 23 июля 2020 01:33
Тут кто писал что до 3х лет платят хорошо по 15000?) 57р я получаю! Хоть бы с 1,5 до 3х выплоты ежемесячные сделали на второго ребенка. Ато на первого платят а второй ребенок обойдется чтоль.
Татьяна, 26 июля 2020 09:11
Добрый день,не Кому бы не помешала выплата,особено кому в школу и садик надо,у меня двое ,один в первый класс идёт, второй в садик, очень пригодится эта выплата
Аноним, 27 июля 2020 15:30
И не тольку в школу в садик , спасибо путину от 3х лет не мешало бы
Светлана, 27 июля 2020 21:15
Да не будет ни каких выплат,они там как кошки над златом чахнут,а поделится жаба задушит,только у нас сосут ,налоги ,коммунальные и многое другое...... Они уже не раз пожалели, что дали эти деньги:
Наталья, 13 июля 2020 03:30
НВР:выплаты нужны, и не только к подготовке к школе. Далеко не все регионы отменили ограничительные меры. У нас, например, детские сады открылись только для отдельных детей, если оба родителя работают в отраслях, обозначенных в постановлении области. А остальные?
Наталья, 25 июля 2020 19:52
У нас в ачинске пандемия в самом разгаре, многие сидят дома без работы, в августе бы не помешали эти выплаты, чтобы собрать детей в школы и садики
Галина., 26 июля 2020 05:13
У нас в Смоленской обл.г. Рославль до сих пор сады не открылись.Не работают.Парк для детей работает а сады нет.
Ирина, 13 июля 2020 03:58
А чем же дети от 8лет до18лет хуже детей с рождения.Им всё,а этих детей кормить одевать не нужно.Если выплачивать то всем,Ане делать разницы.
Яна, 13 июля 2020 12:48
ну так на 8 лет дают деньги так то
Иван, 13 июля 2020 12:50
так с 16 лет уже дети вы видели какие! Уже сами рожают, просто вас жаба душит что вам не дали вот и все
Еленка Ваер, 13 июля 2020 16:50
Да с 8 лет до 18 нет выплат ежемесячных для мало обеспеченная как с 3 до 7 лет.
Раз в три месяца крупы дают и раз в три месяца 1000 на семью.
Вдуматься только 4000 тыс в год.
Кристина, 17 июля 2020 14:57
Ну знаете, после 7 лет, вы спокойно можете выйти на работу
Евгения, 21 июля 2020 01:09
Я так понимаю вы про детские на детей от 3до7 говорите. Так вот, это не для всех а только для малоимущих. И сделано это из-за того что многои родители не могут отправить своего ребенка в садик, по разным причинам. Либо в их местности нет садика, либо нет мест или средств. Поэтому мамочка не может выйти на работу А с 7лет вроде он уже должен ходить в школу и поэтому мама может спокойно идти работать. Вроде как ребенок более менее самостоятельный и за ним нужно меньше присмотра
Марина, 22 июля 2020 12:31
Я полностью с вами согласна. У меня сын 17 лет учится очно в техникуме. Дениг уходит много одеть, обуть, питание плюс проезд. Если родителям с детьми выплатили 5000 и 10000, то от 17 до 18 лет ничего.
Ираида, 22 июля 2020 21:33
Вообще эту выплату должны выплачивать, пока всё не нормализуется
Аноним, 13 июля 2020 04:25
НВР:
Будут
Гость., 27 июля 2020 12:42
В сказки верить хочется, но это-же сказки.
Аноним, 13 июля 2020 07:33
НВР:
Нет. Набаловались.
Аноним, 24 июля 2020 23:35
По 100 000 каждый месяц
Ольчик, 13 июля 2020 08:00
Здравствуйте
Да конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и не плохо было бы получить такую поддержку и еще раз. Так как улучшения не ожидается,вирус распространяется а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!

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