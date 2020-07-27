Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»

Ждем фотографии ваших дачных красот до 27 июля. Фото будут опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля 2020 года.

Фото прислала Нина Маркина

Поделитесь с другими плодами своего труда — покажите, как можно благоустроить свой участок, сделать красивый уголок с любовью и душой. Мы начинаем новый фотомарафон «Дачная сказка». Посмотрите, какой цветник у Ларисы Юрьевны, первой участницы нашего фотомарафона. Ждем фотографии и ваших дачных красот.

Фото принимаем до 27 июля на электронную почту bkurer@mail.ru. Все фотографии будут опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля 2020 года.

Торопитесь — осталось 2 недели, чтобы попасть в историю города с вашей прекрасной дачей, которую точно нельзя скрывать. Пусть ваши труды, ваша дачная сказка станут всеобщим достоянием! Удачи!

Дачная сказка Натальи Луговской:

Дачная сказка Светланы Шведовой:

Дачная сказка Анны Загорской

Дачная сказка Анатолия и Тамары, СНТ *ОРБИТА*

Дачная сказка Елизаветы Рудис



Дачная сказка Нины Красноперовой

Дачная сказка Анастасии Владыко

Дачная сказка Нины Маркиной