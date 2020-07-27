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2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

16:13 27.07.2020 Фото: Flickr
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На территории РФ с первого августа текущего года вступит в силу новый штраф за отсутствие диагностической карты, она подтверждает прохождение обязательного технического осмотра автомобиля. Размер штрафа известен — он будет составлять 2 тысячи рублей.

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.

Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.

С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.

Источник: gismeteo

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От редакции

У вас диагностическая карта есть?

Аноним, 21 июля 2020 14:37
Выдавливают малоимущих с дорог. Ежели пенсионер, то разве найти эти тыщи на техосмотр, на страховку, на дорогие запчасти? Придраться же к состоянию авто можно всегда, было бы желание!
Помню на одном осмотре заставили менять рулевые тяги, поехал на другой - всё в норме! Мзду они просят, как всегда.
Аноним, 21 июля 2020 14:59
ВСе именно так и будет!
Юрий, 26 июля 2020 22:55
Вы, дурак? Сотни тысяч нашёл на машину, а пару сотен не можешь на ТО? Вот такие ездят без страховки, попадают в ДТП и отделываются штрафом в 800р. А нормальным людям приходится ремонтировать за свой счёт! Потому что ездя на Мерсе, он безработный и типа у него нет никакого имущества!
Любовь, 21 июля 2020 16:53
Господи,уже не знают с чего деньги драть,опят понапридумывали.,..
Людмила, 26 июля 2020 22:29
Техосмотр, те диагностическая карта, всегда были... У Вас то машина есть?
Нина, 22 июля 2020 07:48
Совсем с катушек слетело наше правительство!!! Как можно за 24 часа пройти тех.осмотр.?а это значит, что появится опять коррупция на станциях тех осмотра. Где здравый смысл? Где хоть какая-то логика? Как можно на след день снова оштрафовать? Водителю ничего не остаётся, как поставить машину на эвакуатор и ехать на этот идиотский осмотр, который на некоторых станциях ставят просто, даже не заезжая в гараж!! Правительство!!! Придите в себя, включите мозги!!!
Юрий, 26 июля 2020 22:48
Тех осмотр можно пройти за полчаса! И лучше к этому готовиться за ранее! Вы хотите жить в правовом государстве, но чтоб закон касался только не вас! Идите и пройдите! Я таксист это делаю каждые полгода, а вам тяжело раз в два года пройти, или накрайняк раз в год?
Лара, 27 июля 2020 03:56
Техосмотр нужно проходить ВОВРЕМЯ! Зачем возмущаетесь - непонятно! Порядок должен быть во всём. Подходит время прохождения ТО - будьте любезны, пройдите на пару дней раньше. И будет вам счастье!
Аноним, 22 июля 2020 09:49
НВР:
Да
Александр, 27 июля 2020 00:49
Можно пройти за 500 рублей сверху
ВВ, 22 июля 2020 15:26
Все правильно! Проходите вовремя техосмотр.Сейчас две трети ездит на зимней резине. Но на пиво у них деньги есть. Таким не место на дороге.И авто хлам поубирать с дорог и дворов. Не можешь содержать машину, не место тебе на дороге. Не ставьте других под угрозу пострадать из за Вас. Долой автохлам!Долой вонючие камазы и ржавые газели, и гнилые прочие авто.
Аноним, 26 июля 2020 22:07
Под угрозу как раз таки ставят мажорики на новых папиных тачках. А нищий контенгент плавно перебирается в пешеходы
Валерия, 27 июля 2020 00:30
Ты вообще нормальный? На чем позволяет возможность на том люди и ездят или по твоему нет денег у человека, это не человек по твоему...
Сиди и помалкивай там тоже мне умник нашелся
А, 27 июля 2020 00:53
Не в автохламе дело,а в водителе,каждый ездит на том,что может себе позволить. Для кого-то это средство передвижения и аварии не из-за его тех.состояния,а опыта и амбиции того кто за рулем. Можно всю зиму на летней резине проездить,если опыта хватает и соображалки.
Но со штрафами они уже борзеют,уже не знают откуда еще брать
Ришат., 27 июля 2020 01:26
Слушай ездок! На этих ржавых КамАЗах работает половина России.
Аноним, 27 июля 2020 02:07
Чтоб тебе никогда не знать, нищиты.
Не зарикайся завтра сам там будешь.
Вот русские и дожили до европейских стандартов.
Позор вам.
Ольга, 27 июля 2020 05:12
Техосмотр это формальность, а вот состояние дорог, за которые мы платим немалые налоги одна из основных причин ДТП. Надо государству за каждую ямку предъявлять.
Аноним, 22 июля 2020 20:03
НВР:
Есть
Махмадали, 22 июля 2020 20:10
Если честно тот кто принял этот закон тот просто мразь сука тварь конченый . Таких надо сразу повесить и отбрать все имущество
Аноним, 23 июля 2020 11:44
какой техосмотр ???? оглянитесь какие дрова по за москвой катаются
Аноним, 23 июля 2020 13:41
Вроде как отсрочили до 1 марта 2021?
Александр, 25 июля 2020 15:09
Скорее всего, так и есть, перенесли.
Масуд, 23 июля 2020 15:59
Страну продали им всё мало!!!
Аноним, 23 июля 2020 18:14
Фейк какойто
Аноним, 24 июля 2020 22:14
Ну будут покупать как всегда,карупция процветать будет. Нормальные водилы и без т.о. за машиной следят.
Аноним, 25 июля 2020 00:14
НВР:
No
Аноним, 26 июля 2020 18:54
НВР:
Нет
Аноним, 26 июля 2020 19:03
НВР:
Нет и не предвидится
Виктор, 26 июля 2020 19:51
А что изменилось ? Каждая машина должна пройти тех осмотр , сейчас это довольно таки просто , вы бы попробовали его пройти при СССР ,нужно было потратить день на очереди заполнение доков , нервов в душных помещениях ГИБДД , и ещё взять бухла и закуски для инспектора , и то на кого как посмотрят
Иван, 26 июля 2020 19:51
Техосмот необходим, но цевилизованным способом,а показывать и принимать такие меры,вся страна и народ будет смеяться над руководством ГИБДД,господин Черников,проверяйте приказы прежде чем подписывать
Аноним, 26 июля 2020 20:07
НВР:
Да, есть
12344, 26 июля 2020 20:41
Надо с этих умников штраф брать, кто такой закон придумал. Как за сутки пройти техосмотр? Наше правительство все бедствует, уже не знают как с простых людей ещё денег выжать.
А, 26 июля 2020 21:02
За сутки как пройти?всегда на официальной станции без какой либо коррупции проходил за пол часа,вы нагнетаете
Виктор, 26 июля 2020 21:52
А кто тебя за сутки заставляет проходить? Срок подходит- проходи за неделю, за две до окончания, за месяц. А если треть авто без ТО гоняет, другая треть с левыми онлайн диагностическими картами и теперь думают как за сутки пройти, то это их проблема.
Грузовоз, 26 июля 2020 20:44
Соглашусь с мнением что, грамотный водитель авто держит в достойном состоянии и без надзора "властей"
Арт, 26 июля 2020 21:07
Дебильная страна-дебильные законы... Нужно наоборот помочь пройти техосмотр и все процедуры,дать возможность реализовать всё необходимое,так нет,с нас будут еще денег сдирать...что за уроды сидят в правительстве???
Аноним, 26 июля 2020 21:27
НВР:
Нет, у меня автомобиль 2018 года
Александр, 26 июля 2020 21:41
Да я согласен т.о. нужно проходить но не тот что сейчас а именно Государственный технический осмотр транспорта и деньги шли в казну государства на прямую а не через ооо или ИП с отмывом , и в результате дтп или ещё чего не липили типа на момент осмотра все было впорядке
Аноним, 26 июля 2020 21:45
НВР:
Лика, 26 июля 2020 22:04
Да, правы хабаровчани нет законов для людей. Убрали бы зарплату депутатам. Сняли неприкосновенность и выпустили в массы. Интересно было бы посмотреть как они смогли бы прожить на з/п в 30 тыс с такими поборами для людей.
Роман, 26 июля 2020 22:17
Этот закон не нравится только тем, кто ТО ни когда не проходил. Они же и несут опасность на дорогах, для нормальных водителей.
А, 27 июля 2020 03:37
А ты нормальный?
Аноним, 26 июля 2020 22:20
Да
Аноним, 26 июля 2020 22:41
Одни карательные меры, как будто если есть машина нужно гнобить и отбирать. Государство опять повернулась 5той точкой
Аноним, 26 июля 2020 22:43
А если я купил авто по договору? И ещё не успел оформить?
Аноним, 26 июля 2020 22:45
Да.
Света, 27 июля 2020 08:36
Без страховки, на арендованной машине, с права обгон на парковке, разбил чудак машину, и я как то нет заехала, я все делала правильно,права не куплены получила в Росси и зарубежом училась 6 месяцев ивождение час стоит 30евро
Аноним, 26 июля 2020 22:52
Шакалы
Аноним, 26 июля 2020 23:08
НВР:
Не знаю
Аноним, 26 июля 2020 23:11
НВР:
Да есть.

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