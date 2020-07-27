2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

На территории РФ с первого августа текущего года вступит в силу новый штраф за отсутствие диагностической карты, она подтверждает прохождение обязательного технического осмотра автомобиля. Размер штрафа известен — он будет составлять 2 тысячи рублей.

Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.

Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.

С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.

Источник: gismeteo