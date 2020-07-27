Вирусолог Сергей Нетёсов: Если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19

Пора понять нашим людям, что есть вещи, которые от нас не зависят. Хотим мы или нет, но коронавирус представляет для нас реальную угрозу, говорит молекулярный биолог, вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Молекулярный биолог, вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов

Пандемия COVID-19, официально объявленная 11 марта 2020 года, шокировала людей. Избавить людей от паники можно было только дав объективную информацию из первых рук. Тогда в сети появились лекции о коронавирусе доктора биологических наук, вирусолога Сергея Нетесова.

Человек, который исследовал геномы вирусов, в том числе возбудителей лихорадки Эбола, клещевого энцефалита, вирусных гепатитов и гриппа, показал нам лицо врага и его повадки.

За прошедшие полгода врачи разработали уже несколько версий схем лечения вызываемого вирусом SARS-CoV-2 заболевания (специфических препаратов для лечения COVID-19 пока до сих пор не разработано), основанных на патогенетическом/симптоматическом подходе, и эти схемы позволяют вылечивать большую часть больных. Также были разработаны надежные диагностические тесты на маркеры этого вируса и вызываемого им заболевания; при этом диагностику по назначению врача проводят бесплатно, а для широкого круга людей тестирование доступно в коммерческих лабораториях. Наконец, в нескольких странах, включая Россию, Китай, США, Великобританию, уже проводятся не просто разработки, но и клинические испытания вакцин. Так что неопределенностей стало существенно меньше, но количество ежедневно выявляемых заболевших в мире все еще велико.

«Курьер.Среда.Бердск» обратился к Сергею Нетесову с главным вопросом: как нам победить коронавирус и выйти из пандемии с наименьшими потерями.

Сергей Викторович, еще в феврале 2020 года на лекции о коронавирусе вы отметили, что если вирус в корне не задавить, то человечество рискует приобрести еще один патоген, который будет вызывать сезонное заболевание. Сейчас есть возможность предположить, какой сценарий развития событий нас ждет: могут ли переболевшие COVID-19 заболеть повторно и станет ли вирус сезонным заболеванием?

— Сейчас нет оснований полагать, что люди, переболевшие COVID-19, могут заразиться повторно. Но изучение этого вопроса продолжается. Про это еще и потому слишком рано говорить, поскольку мы с этим коронавирусом и сезона не прожили. Сезон, применительно к заболеваемости острыми респираторными инфекциями — это год.

Сезонное заболевание характеризуется тем, что из-за того, что разновидностей возбудителей респираторных инфекций много, и каждую осень в силу ряда причин люди ими обмениваются с повышенной частотой, а наработанный с годами иммунитет на старые их виды против новых разновидностей не срабатывает.

Подозрения о том, что человек повторно заражается и повторно болеет из-за инфекции этим же коронавирусом, пока не подтверждаются. Однако делать окончательные выводы об этом я бы не стал, и никто, из тех, кто разбирается в этой проблеме, утверждать в данный момент это не станет.

Ясно, что пандемия — это длительный процесс, и пока она не пойдет на спад, высокая опасность заражения COVID-19 будет сохраняться. Существуют ли факторы, которые сдерживают прогресс людей в борьбе с коронавирусом или объективно ученые и медики делают все возможное в этой ситуации?

Факторы, способствующие распространению инфекции, есть всегда. Здесь уместно говорить о том, что есть такого, чего мы не делаем, когда у нас для этого есть возможность.

Ученые, которые до этого мало занимались изучением коронавирусов, в этом году сосредоточились на исследованиях в области профилактики, лечения, диагностики нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. За эти полгода было сделано несколько значимых разработок, которые уже используются в борьбе с ним. Эта работа проведена за счет средств, которые не были изначально запланированы на эти цели, их изыскивали оперативно, чтобы, как можно скорее, дать людям возможность лечиться и выздоравливать, а ещё лучше — не болеть.



Что касается медицины — для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам надо изучить состояние дел в больницах, принимающих пациентов с COVID-19 и посмотреть, как там работает каждый врач. И увидите, что врачи наши делают все, что могут, для лечения больных.Но в условиях пандемии каждый должен максимально выполнять положенные ему противоэпидемические меры. Это касается абсолютно всех граждан, не только должностных лиц. Вот я, как и любой российский гражданин, посещаю различные общественные и федеральные организации, и, к сожалению, вижу, что далеко не все носят маски, даже пожилые люди, далеко не все соблюдают социальную дистанцию. Это означает, что мы, рядовые граждане, делаем далеко не всё, чтобы победить коронавирус. Это означает, что мы создаем для него благоприятную среду.Бороться с распространением коронавирусной инфекции надо путем соблюдения противоэпидемических мер. Если люди эти меры не соблюдают, значит, они не борются, значит — они способствуют распространению инфекции.

В прессе сообщают о новых исследованиях, изобретениях, связанных с защитой граждан от COViD-19. Например, недавно новосибирский портал писал о предложенной в НГУ методике уничтожения вируса за 40 секунд, на центральном телевидении прошел сюжет о приборе, который автоматически определяет наличие коронавируса в воздухе. Хорошие идеи, но реально, они помогут нам победить вирус?

Презентация в СМИ какой-либо научной работы без публикации ее результатов в специализированном реферируемом научном журнале — это просто развлекательный сюжет.

Для того, чтобы разработка была принята и использовалась на благо людей, нужно пройти длинную дистанцию — исследования, обработка результатов, обсуждение, публикация, признание научным сообществом, клинические испытания, сертификация. Только тогда мы можем говорить, что получилась новая работающая методика, создано новое лекарство или новый прибор.

СМИ преследуют свои цели, и я бы не рекомендовал слишком серьезно относиться к подобным сообщениям. Люди должны ориентироваться на официальную, то есть проверенную информацию, и в качестве источника достоверной информации об этом коронавирусе я рекомендую официальный ресурс ВОЗ. В наших СМИ большая часть того, что мы читаем — к сожалению, выдавание желаемого за действительное.

Как вы считаете, почему в начале эпидемии многие люди у нас отказывались верить в реальность угрозы, даже когда начали вводить правительственные меры?

Пора понять нашим людям, что есть вещи, которые от нас не зависят. Хотим мы или нет, но коронавирус представляет для нас реальную угрозу. И, если мы будем это игнорировать, если мы будем верить сплетням и будем подвергать сомнению сведения Минздрава, сведения ВОЗ, то мы никогда ни одну болезнь не победим.

Мы должны защищаться сейчас, каждый день от этого вируса, а ученые и врачи должны продолжать вести наблюдения за ситуацией и особенностями вируса и вызываемого им заболевания и разрабатывать лечебные и вакцинные препараты с параллельным расширением диагностических процедур. Ну и все мы должны строго соблюдать противоэпидемические меры.