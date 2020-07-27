Министр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз

15 июля редакция «Курьер.Среда.Бердск» направила в адрес губернатора Андрея Травникова и министру ЖКХ региона Дениса Архипова запрос по будущему полигону на земле Искитимского района. Эта свалка практически будет располагаться к могилам бердчан. 24 июля на один из запросов пришел ответ. Публикуем наши вопросы и ответы министра. Заметим, что в редакцию пришли еще ответы по свалке, в том числе и от главы Искитимского района Олега Лагоды. В ближайшее время мы их тоже опубликуем.
Редакция: В Новосибирской области действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?
Министр Архипов: В ответ на Ваши вопросы о размещении полигона твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) на территории Искитимского района Новосибирской области (далее — Полигон), сообщаю следующую информацию. На 26.09.2016 Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ГКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 К» 292-п (далее — территориальная схема), полигон предусмотрен не был.
Редакция: Какие изменения утверждены и внесены в Территориальную схему с момента её утверждения Постановлением Правительства Новосибирской области с момента принятия 26.09.2016 года и до 14.07.2020 года. Просим назвать даты внесения изменений, какие пункты в терсхеме менялись и на каких страницах документа – их можно прочесть. http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001
Министр Архипов: В территориальную схему были внесены изменения постановлениями Правительства Новосибирской области от 17.08.2018 № 350-п, от 11.12.2018 № 516-п, от 25.07.2019 № 284-п, а также на основании решения Новосибирского областного суда от 28.08.2018 № За-91/2018.
Редакция: Какие изменения и на каких страницах документа внесены постановлением губернатора Травникова А. А. от 25.07.2019г. №284-п
http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001?
Министр Архипов: В связи с тем, что постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п внесено более 30% изменений в территориальную схему предоставить информацию по изменению каждого пункта в настоящем письме не представляется возможным. Вместе с тем, предлагаем Вам воспользоваться справочными правовыми информационными системами для сравнения двух редакций территориальной схемы.
Редакция: На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?
Министр Архипов: Объект размещения ТКО на территории Искитимского района Новосибирской области со 100 % внебюджетным финансированием строительства (частная инвестиционная инициатива) включен в территориальную схему в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284 –п. Внесение изменений в территориальную схему (в части включения полигона) инициировано ООО «Пролигон» на основании заявления от 02.07.2018, направленного, в том числе и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Редакция вопросы №5 Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?
Вопрос №6.На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?
Вопрос №7.Кто является инициатором данных изменений? Если ответ на вопрос №6 является положительным.
Министр Архипов: В соответствии с Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» разработка, организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, корректировка территориальной схемы до 06.05.2019 (в редакции Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03) была отнесена к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области).
В связи с чем проект постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п «О внесении изменений в постановление правительства новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п» был подготовлен министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, министерство ЖКХиЭ было уполномочено только принимать участие в разработке данного документа.
Редакция:
Вопрос №8 и 9: Являлся ли Михайлов Андрей Геннадьевич (сейчас он глава Новосибирского района) сотрудником министерства ЖКХ в период разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. И ее утверждения в 2016 году. А так же в период внесения изменений в 2019 году.
Исходило ли от Михайлова Андрея Геннадьевича предложение о внесении изменений в терсхему по полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. в целом именно предложении по этому месту для создания полигона. 2 по строительству в этом месте полигона с привлечением частных инвестиций?
Министр Архипов: В период с 13.04.2016 по 16.12.2018 (02.07.2018 — дата подачи заявления ООО «Полигон») лицо, указанное в Вашем запросе, являлось сотрудником министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее — министерство ЖКХиЭ) в должности начальника управления жилищной политики, в должностные обязанности которого не входит участие в разработке территориальной схемы.
Редакция: Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. о вообще прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок – а). до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?
Министр Архипов: Внесение изменений в территориальную схему в части исключения полигона может быть рассмотрено Правительством Новосибирской области после получения отрицательного заключения государственных экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы, в обязательный раздел которой входят материалы общественных обсуждений по вопросу размещения полигона.
Одновременно сообщаю, что согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам (приложение — приложение не выслали, но обещали).
Редакция:
Вопросы №11 и №12
В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдону Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска?
Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.
12.Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО?
Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.
Министр Архипов: Оценка соответствия проектной документации, включая инженерно- геологические, геодезические, экологические изыскания и исследования территории для размещения полигона, будет дана по итогам прохождения государственных экспертиз.
Желание "утешить публику" и только.
Нет!
Лично я ему не верю ни на ломаную копейку.
Госэкспертиз много проходило ситуаций, а результат?!
Такой, какой им нравится и какой их устраивает.
Нет!
Мы будем бороться за отказ от размещения полигон вблизи Бердска, как бы не "договорились" властьгребущие!
Заказным!
Мутными будут заключения экспертиз, это уже видно из ответов министра Архипова.
Этот приоритет, для последующей жизни россиян, недавно указал Президент Путин.
Этот приоритет в настоящее время звучит из уст многих руководителей ветвей нашей федеральной власти.
И в тот же момент, Вами, вашим министерством, с помощью главы Искитимского района Лагода О.В., и других руководителей, и заинтересованных лиц, продвигается замысел организации новой региональной свалки ТКО на границе стотысячного города Бердска.
Вам, уважаемый министр Архипов, до сих пор непонятно, что граждане Бердска против решения о размещения свалки? или вы не хотите разобраться в реальности происходящего? Так взгляните хотя бы на карту, и вы увидите то место на ландшафте.
Уважаемый министр Архипов, будет хорошо, если вместо того, чтобы ссылаться на сомнительные государственные экспертизы, вы посетите местность планируемой свалки или облетите её на вертолёте, самолёте. Будет хорошо, если вы, с привлечением телевидения, пообщайтесь с бердчанами, с жителями снт "Марьин лог", с жителями посёлка Маяк.
Только после прямого общения вы, уважаемый министр, узнаете правду и чаяния людей, - людей для которых Президент Путин озвучил главный, основополагающий приоритет: "Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан".
"...Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Глава государства провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и подчеркнул, что голосование пройдет, только если ситуация позволит: нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан..." ©
Очень хочется, чтобы не только к общероссийским голосованиям, но и в нашей насыщенной повседневности непременно звучал президентский приоритет:
"Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан".
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/08/580239-shest-novyx-poligonov-tko-postroit-biznes-spisok-budushhix-chastnyx-svalok-novosibirskoj-oblasti-i-v-berdske
Минус риэлтор поставил , почуял запах 30 серебрянников(50 тысяч за продажу недвижимости в Бердске + 50 тысяч за покупку недвижимости в Новосибирске, услуги риэлтора) нажиться на горе беженцев из свалки-Бердска?
Чайки с мусором кружат.
В интересах населенья
Это делается брат.
Каморниковой Г. за то, что не оставляет вопрос по Полигону "за бортом", как говорится.
Удивляет позиция главы Искитимского района - он тоже "приходящий" глава, как и наш Мэр и ему
до "фэни-бени" как будут тут жить люди?
Чего молчат искитимцы?
Насчёт всяких там
гос экспертиз - давно нет доверия им, поскольку это
вопрос госчиновников, которые зависимы от
гос-ва,терять сво
"подставки под задницы"
не охота им- ясное дело, потому нужна независимая экспертиза, можно организовать сбор средств,
если понадобится
на такое благое дело.