Министр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз

Денис Архипов напомнил бердчанам, что в одном из разделов экологической экспертизы, в обязательный раздел которой входят материалы общественных обсуждений по вопросу размещения полигона. А сегодняшний проект будущей свалки полностью соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.

Лог, который находится на месте будущего полигона ТКО, подходит для захоронения мусора, кстати

15 июля редакция «Курьер.Среда.Бердск» направила в адрес губернатора Андрея Травникова и министру ЖКХ региона Дениса Архипова запрос по будущему полигону на земле Искитимского района. Эта свалка практически будет располагаться к могилам бердчан. 24 июля на один из запросов пришел ответ. Публикуем наши вопросы и ответы министра. Заметим, что в редакцию пришли еще ответы по свалке, в том числе и от главы Искитимского района Олега Лагоды. В ближайшее время мы их тоже опубликуем.

Редакция: В Новосибирской области действует утвержденная постановлением №292 от 26.09. 2016 года правительства Новосибирской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. Просим ответить — был ли в утвержденном в 2016 году документе предусмотрен полигон ТКО около с.Маяк Искитимского района?

Министр Архипов: В ответ на Ваши вопросы о размещении полигона твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) на территории Искитимского района Новосибирской области (далее — Полигон), сообщаю следующую информацию. На 26.09.2016 Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ГКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 К» 292-п (далее — территориальная схема), полигон предусмотрен не был.

Редакция: Какие изменения утверждены и внесены в Территориальную схему с момента её утверждения Постановлением Правительства Новосибирской области с момента принятия 26.09.2016 года и до 14.07.2020 года. Просим назвать даты внесения изменений, какие пункты в терсхеме менялись и на каких страницах документа – их можно прочесть. http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001

Министр Архипов: В территориальную схему были внесены изменения постановлениями Правительства Новосибирской области от 17.08.2018 № 350-п, от 11.12.2018 № 516-п, от 25.07.2019 № 284-п, а также на основании решения Новосибирского областного суда от 28.08.2018 № За-91/2018.

Редакция: Какие изменения и на каких страницах документа внесены постановлением губернатора Травникова А. А. от 25.07.2019г. №284-п

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908010001?

Министр Архипов: В связи с тем, что постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п внесено более 30% изменений в территориальную схему предоставить информацию по изменению каждого пункта в настоящем письме не представляется возможным. Вместе с тем, предлагаем Вам воспользоваться справочными правовыми информационными системами для сравнения двух редакций территориальной схемы.

Редакция: На каком этапе работы на данным документом возникло предложение о полигоне ТКО в с.Маяк Искитимского района? И был ли он в схеме, утвержденной в 2016 году?

Министр Архипов: Объект размещения ТКО на территории Искитимского района Новосибирской области со 100 % внебюджетным финансированием строительства (частная инвестиционная инициатива) включен в территориальную схему в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284 –п. Внесение изменений в территориальную схему (в части включения полигона) инициировано ООО «Пролигон» на основании заявления от 02.07.2018, направленного, в том числе и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Редакция вопросы №5 Если полигон ТКО в с.Маяк Искитимского района был предусмотрен изначально при принятии терсхемы в 2016 году, то каково было его назначение полигон по хранению и переработке отходов или же это был мусороперерабатывающий завод (или иной объект с таким видом деятельности)?

Вопрос №6.На каком этапе и когда принято решение о том, что на месте сегодняшнего будущего полигона ТКО будет строиться полигон по частному инвестиционному проекту? Когда – дата – внесены эти изменения в терсхему?

Вопрос №7.Кто является инициатором данных изменений? Если ответ на вопрос №6 является положительным.

Министр Архипов: В соответствии с Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-03 «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления» разработка, организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, корректировка территориальной схемы до 06.05.2019 (в редакции Закона Новосибирской области от 06.05.2019 № 364-03) была отнесена к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере охраны окружающей среды (министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области).

В связи с чем проект постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 284-п «О внесении изменений в постановление правительства новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п» был подготовлен министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, министерство ЖКХиЭ было уполномочено только принимать участие в разработке данного документа.

Редакция:

Вопрос №8 и 9: Являлся ли Михайлов Андрей Геннадьевич (сейчас он глава Новосибирского района) сотрудником министерства ЖКХ в период разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области. И ее утверждения в 2016 году. А так же в период внесения изменений в 2019 году.

Исходило ли от Михайлова Андрея Геннадьевича предложение о внесении изменений в терсхему по полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. в целом именно предложении по этому месту для создания полигона. 2 по строительству в этом месте полигона с привлечением частных инвестиций?

Министр Архипов: В период с 13.04.2016 по 16.12.2018 (02.07.2018 — дата подачи заявления ООО «Полигон») лицо, указанное в Вашем запросе, являлось сотрудником министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее — министерство ЖКХиЭ) в должности начальника управления жилищной политики, в должностные обязанности которого не входит участие в разработке территориальной схемы.

Редакция: Могут ли со стороны правительства Новосибирской области приняты изменения по будущему полигону ТКО в с.Маяк Искитимского района: 1. о вообще прекращении тут строительства любого вида полигонов и мусорных свалок – а). до прохождения необходимых экспертиз контролирующих органов, 2. после прохождения экспертиз и даже если они будут иметь положительную оценку – с учетом ситуации возмущения жителей Бердска будущей мусорной свалкой?

Министр Архипов: Внесение изменений в территориальную схему в части исключения полигона может быть рассмотрено Правительством Новосибирской области после получения отрицательного заключения государственных экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы, в обязательный раздел которой входят материалы общественных обсуждений по вопросу размещения полигона.

Одновременно сообщаю, что согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 31.03.2020 №54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 проект санитарно­-защитной зоны для полигона соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам (приложение — приложение не выслали, но обещали).

Редакция:

Вопросы №11 и №12

В порядке реализации Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п Глава Искитимского района Новосибирской области Лагода О.В. выразил согласие директору ООО «Полигон» Шалдону Д.С. на включение земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085 в схему размещения ТКО (ТБО) на территории Искитимского района непосредственного рядом с границами города Бердска, в его пригородной части. В соответствии с вышеизложенным, просим вас сообщить нам: Проводились ли перед подготовкой проекта Постановления Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, в соответствии требований 67 нормативных документов, изложенных в Постановлении Правительства Новосибирской области от 25.07.2019г. №284-п, изыскательные работы по выбору местоположения объекта ТБО в пригородной части г.Бердска у с.Маяк Искитимского района с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований и условий для безопасного проживания жителей города Бердска?

Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

12.Проводились ли исследования территории земельного участка кадастрового номера 54:07:047401:1085, исходя из природных условий размещения полигона, в том числе геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных геологических процессов и технологических особенностей складирования ТБО?

Просим Вас представить соответствующие подтверждающие документы.

Министр Архипов: Оценка соответствия проектной документации, включая инженерно- геологические, геодезические, экологические изыскания и исследования территории для размещения полигона, будет дана по итогам прохождения государственных экспертиз.