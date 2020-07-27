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Все не так, как кажется: на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

16:18 27.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Кроме проводов — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. И это не зависит от указаний министра ЖКХ региона.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
За неделю с 20 по 25 июля 2020 на свалке появились провода
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска

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25 июля 2020. За прошедшую неделю на будущей мусорке изменилось:

  1. Растянули провода на опоры вдоль дороги к оврагу.
  2. Разровняли кучи щебня около забора кладбища по дороге, ведущей к свалке.

Сторожка закрыта. Из техники — только каток.

Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Дорога к свалке
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
С электричеством приходит жизнь на объект
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Опоры стоят надежно
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя
Все не так, как кажется: на опорах вдоль овражной дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска
Сторожка под замком
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От редакции

Какие работы еще не запрещены министром?

Аноним, 25 июля 2020 15:12
"Туалет призывает им воспользоваться путника и строителя"

Для любого аборигена Бердска не секрет, что с 1957 года, года переноса Бердска на новое место, вечной бедой Бердска уже в течении 63 лет стало отсутствие общественных туалетов в сто тысячном городе, как результат на улицах антисанитария и испражнения жителей Бердска, которые просто физически не успели добежать до дома и опорожнить естественные нужды! И как же спустя 63 года власть имущие Бердска наконец решили проблему общественных туалетов в Бердске и полной антисанитарии, спросите вы? Они просто решили сделать из сто тысячного города Бердск, отхожее место в буквальном смысле этого слова для всей области! Проглотит ли эту "ложку-небоскрёб" фекалий жители Бердска ? Покажет время, но судя по толерантности-недееспособности-несопротивляемости насилию, жители Бердска пассивно решили умереть в страшных муках от веера онкологического гниения каждого из нас? Вместо хотя бы малого , просто поставить подпись против уничтожения и превращения Бердска в отхожее место всей Новосибирской области в магазине Хороший на Горького или в Торговом доме Иваново!
Аноним, 25 июля 2020 15:19
Ну вот могут ведь, когда захотят. Быстро аккуратно и с огоньком! Вот бы в городе так - дороги прокладываются, освещение налаживается. Жалко, что мы не свалка. А вот и слоган образовался "Я/Мы не свалка"
Аноним, 26 июля 2020 05:03
Протестующих нет, значит всех всё устраивает.
Аноним, 26 июля 2020 09:32
Настоящих буйных мало, вот и нет лидера, кто бы повёл за собой "в борьбе за это..."
Подписали петицию, что дальше?
В газете "АН" № 28 июль 20г есть статья о МСЗ:
" Плачь природы" - там о всех "прелестях" жизни после строительства таких заводов.
Считаю ПРЕСТУПНИКИ те, кто продвигает такие ядовитые проекты-гнать надо их подальше от нашего города с их мешками бабла!
Дмитрий ПС, 26 июля 2020 10:38
А убийцы кто?
Все вот кричат - "что нас хотят убить" (и это действительно так - ЛЮБОЙ ШКОЛЬНИК может подсчитать действие отравляющих веществ и когда начнутся болезни и смерти). А кто исполнитель?
ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ наверняка самого же города Бердска! Причем - за небольшие деньги - делают это - за свои крохотные зарплаты: строители и рабочие, водители грузовиков, электрики, монтажники - которые провесили провода и прокладывают дорогу;
- работники "бухгалтерии" - которые высчитывали затраты, оплату за отсыпку, за столбы за провода, зарплаты, кол-во человекочасов, количество топлива для машин и пр.
- мелкие работники что оформляли (НЕ ПОДПИСЫВАЛИ! а оформляли - т.е. запускали в делопроизводство, подшивали, передавали из кабинета в кабинет), бумаги, на землю, на планировку, на согласование и пр.

Это уже сколько? 20 человек? 30? И все это "маленькие" люди ИСПОЛНИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЗЛА! Это жители самого Бердска и у них есть дети, престарелые родители.
И ни один из них НЕ ДУМАЕТ - как будут УМИРАТЬ чьи то мамы, папы, чьи то дети.
ОНИ ДАЖЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ В ОНКОЛОГИИ и не видели умирающих детей! Не были волонтерами в семье онкобольного, в семье человека после инсульта - лежачего который "ходит под себя".
Не мои - но мое. ОНИ ДАЖЕ НЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ!
Им нужны только деньги? Выходит так!

А у них есть знакомые и близкие и НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ ИМ: "ты что делаешь? ты ЧТО ДЕЛАЕШЬ!!?? ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ НАС ЗДЕСЬ ВСЕХ УБИЛИ? ДЕТЕЙ НАШИХ ХОЧЕШЬ УБИТЬ?"
Аноним, 26 июля 2020 14:08
Эти глупцы просто считают, что они особенные , а значит их защитят высшие силы от гниения заживо от онкологии, когда их дети и внуки будут играть на областных мусорных кучах в Бердске! Они ведь всего лишь исполняли приказы, от них ведь "ничего не зависит"! Когда через пол года или месяц после запуска облостного отхожего места, кто-нибудь из близких или детей или внуков этих слепцов серьёзно заболеет, то они начнут роптать на бога за несправедливость к ним по их "наивному мнению" ,что мы способны соврать самим себе и оправдать любой наш поступок, но соседа мы вовек не простим даже за неосторожное слово в свой адрес! Такие люди не видят в жизни причинно следственные связи, а когда наказание за их глупость настигает их, они называют это злой рок или проклятием колдуний, ведь современные медики , как правило не могут таким помочь и бегут к бабкам срочно лечиться заговорами, и даже не пытаясь понять , что корень зла их бед они сами... Тоже самое можно сказать про "тайных, невидимых" рубщиков и пильщиков строевых сосен в Бердске, они ведь не знают, что каждый лес размером с двадцать футбольных полей это один живой мицелеевый разумный гриб контролирующий и лично выращивающий этот лес, пища и кормилицы которого которого деревья составляющие лес, мы варварски воруем у него из под носа его корм и наивно верим, что лес нас всех не накажет за содеянное? Правило зуб за зуб, глаз за глаз, наши до крещения предки, заимствовали у мудрой и всегда справедливой природы...
Аноним, 26 июля 2020 14:19
Плакала речка, слезою катилась,
К лесу и полю она обратилась:
"Скоро забьёт меня тина и грязь,
Сгубят постройки, заборная вязь.

Гибнут ручьи, что питают меня,
Рыба уходит, давно нет линя,
Скоро останутся только ротаны,
Дно разрушают огромные краны".

Поле ответило: "Грустно сказать,
Стали насильно меня урезать,
Строят коттеджи и роют карьер,
Даже от свалки не приняли мер".
Аноним, 26 июля 2020 16:12
У кого не спрошу в Бердске о строящейся свалке для областного мусора, строящегося почти на БЭМЗовском водозаборе, практически никто ничего слыхом не слыхивал из жителей Бердска!
Аноним, 26 июля 2020 23:59
Разрешение на свалку однозначно уже одобрено, если бы не уверены были в разрешении, дорогу бы не строили. Все прекрасно знают про свалку, делают вид что не знали. От онкологии когда умирать будут, пусть не визжат как сейчас сидят молчат.
Аноним, 27 июля 2020 12:33
Ценность прав граждан для власти просто нулевая. Конституционное право на свободу передвижения отменили в течении месяца.
Губернатор вполне мог не вводить карантин в мелких населённые пунктах, но чиновникам просто лень добавлять несколько строк в постановление.
Какая петиция? Ваша петиция висит на гвоздике в туалете чиновников.

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