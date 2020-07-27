Корабль Тихоокеанского флота передают в шефство морскому братству Бердска. Смотрите видео

Несмотря на коронавирус, бердские моряки отметили святой для каждого из них День ВМФ. Они возложили цветы к памятному камню морякам и почтили минутой молчания ушедших в мир иной.

Бердским морякам вручили награды от командования флотов и кораблей, где они служили

В воскресенье, 26 июля, служившие на флоте по традиции собрались в на аллее городского парка Бердска у памятного камня морякам, павшим и живым. День ВМФ — святой для них праздник, ставший поистине всенародным.

Из-за пандемии коронавируса праздничные торжества сократили, но вынос знамени, возложения цветов и награждения состоялись. На праздник пришли не только десятки моряков со своими семьями, но гости. Один из руководителей Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов поздравив бердских моряков, сообщил, что им передают в качестве подшефного один из кораблей Тихоокеанского флота.

— Ведем переговоры, чтобы один из кораблей Тихоокеанского флота стал вашим подшефным. Это будет новая страница в работе вашей организации — славного города, с традициями — Бердска, — объявил Михальцов.

В 2020 году впервые на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота, не было ветерана-моряка Бориса Прилепского. Как отметили организаторы, от болен, поэтому не смог придти, но шлет горячий привет и поздравления всем бердским морякам, служившим в разное время на российских флотах, защищая морские рубежи страны.

Автор видео Анастасия Солодкова

