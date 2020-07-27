27.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?

16:20 27.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
16 26

Под петицией с просьбой к Путину продлить выплаты для подготовки к школе на вечер 26 июля подписались 138 000 человек. «Кушать тоже хочется», пишут россияне, ссылаясь на то, что коронавирус подкосил семейные бюджеты. Но надежда тает.

«Просят попрошайки, граждане требуют»: о выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в июле Путин объявил 23 июня. Будут ли деньги в августе?
Родители получили 20 000 рублей и ждут от Путина выплаты 10 000 в августе

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается меньше недели.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 воскресенья, 26 июля, петиция собрала около 138 тыс. подписей — за три дня появилось 10 тыс. сторонников.

В комментариях люди высказываются по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. Многие родители благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Ирина Кутлиахметова:
— Сейчас, вашими молитвами, если сборы в школу многим не по карману, сделают онлайн обучение — сэкономите на сборах. Не о том ваши просьбы. Вот обеспечить детей местами в садах, качественным образованием в школах, колледжах и вузах, а родителей — работой и достойным заработком — это более конструктивно.

Диана Баранова:
— Я удивляюсь. Как деньги получить, то миллиарды людей, а как подписать, то тысячами кое-как набирается.

Кира Сол:
— Не только школьникам требуется помощь, но и тем, кто пойдёт в детский сад, а так же мамам в декрете. С ситуацией короновируса подработки сошлись к нулю.

Лилия Кашаева:
— Прошу выписать пособие, так как сидели 1,5 месяца дома, я болела короновирусом, муж сидел со мной, так как был в контакте. Я только вышла на работу, до сих пор тяжело в денежном плане. Ещё у нас ипотека . Было очень сложно нам этим летом

Tanya Ryabtseva:
— Я подписываю, т.к считаю прямым обязательством поддерживать свой народ правительству. И в период пандении в особенности. Но, к сожалению, предполагаю учебного года очного не будет и правительство посчитает достаточным уже то, что они выплатили для людей. Но так как сама мать двоих детей, и в этот не простой период не могу иметь достаточного дохода для обеспечения своей семьи, подписываю. Надежда умирает последней.

Татьяна Шевченко:
— Подписывают одни женщины!!!! Мужикам плевать на детей. Подключайтесь и нас будет вдвое больше.

Катя Рак:
— Здравствуйте, у меня двое детей и это каронавирус сыграл не маленькую роль в нашем материальном положении семьи. Прошу вас помогите в августе!!! И я так же благодарна за выплаты июнь и июль, сделайте ещё в августе, пожалуйста.

ФИРУЗА ВИФРОНОВА:
— Просят попрошайки, а граждане требуют достойной жизни!

Ирина Дейфель:
— Я нахожусь в декрете, и мне крайне необходима денежная помощь!!!

Наталья Шишкина:
— Я мама троих детей, двое из которых пойдут в школу. Только на одну форму мне нужно отдать 7000р. А ещё и многое другое покупать надо. А после карантина, только я одна работаю. Муж не работает сидит с детьми дома. Очень было хорошо получить в августе деньги чтобы хоть что-то купить к школе. А не если будет ещё раз карантин, то как нам заниматься дистанционным обучением, если у нас только один старенький ноутбук на двоих детей???

Светлана Иваниди:
— Я подписываюсь потому,что многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залезать в кредиты.

Валентина Стрелкова:
— Я подписываюсь, потому что я одна рощу сына, в марте я потеряла работу. Одеть-обуть ребёнка было бы не плохо, но и кушать тоже хочется.

Мнение читателей
26
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выплат в августе не будет?

Лелик, 26 июля 2020 18:07
Выплата 10т должны платить до короновируса.жить неначто.все дорого.з.п маленькая
Аноним, 26 июля 2020 19:18
НВР:
Почему как детей в школу собирать работы нет в деревне как нам жить
Аурика Трусикова, 26 июля 2020 19:44
Нужно нам это пособие и мы не попрошайки сколько мы платим за год за счёт за мусор вам гасударство всё назад вазротица а нам хорошая помашь
Аноним, 26 июля 2020 19:49
Будем надеяться что Путин нас незабудет
Маргарита, 26 июля 2020 20:52
Всем всего доброго!надо массово поехать на серебренниковскую мин.труда-и попросить область с финансами к школе.Я поеду.Кто сомной?
Аноним, 27 июля 2020 09:00
смысла нет туда ехать. Только время потеряете. "Ноги" растут ни оттуда(
Г, 26 июля 2020 22:00
А работать не пробовали?
Аноним, 27 июля 2020 08:51
Вот вот! И в пивнушки по реже заглядывать!
Аноним, 26 июля 2020 23:57
НВР:
Мы не попрошайки.еще и унизили.бестыжие.мы сидели без работы ипотеки кредиты.зп низкая.намсамом деле силишь и думаешь на что ребенка собирать.жизнь дорогая.мы не виноваты что еас так подкосили.мы государству сейчас не интересны конституцию приняли все.сидят люди пенсии маленькие зп маленькая но жкх подняли фашисты.продукты и все остальное.бензин
Аноним, 27 июля 2020 08:47
Зачем кредиты то берёте если в будущем не уверены? А теперь кто то вам виноват?!
Татьяна, 27 июля 2020 00:51
А у кого дети 17лет?сын только закончил 11классов и также нуждается в поддержке ,но много таких детей обошли стороной я одна воспитываю 3 детей старший сын (болезнь Бехтерева)средний перелом шейного позвоночника вот и живём на пенсию сына работать не могу т.к сын лежачий и никуда мы не вошли младшему 17 остальные старше но к сожалению инвалидов тоже не поддержали
Аноним, 27 июля 2020 08:57
А до 3-лет не нужны выплаты? Чем эти то дети виноваты? На них тоже должны быть выплаты!!!
Аноним, 27 июля 2020 16:38
Вы и пенсию хорошую получаете .
Аноним, 27 июля 2020 02:04
Ну если государство может помочь своему народу почему бы и не помочь.А кто говорит что люди "попрошайки" у кого денег куры не клуют. Ее сли бы у меня была зп 100-150тыс.в месяц я тож так сказала.
Аноним, 27 июля 2020 14:45
в.в путин выплатите еще по 10тр ина ребенка,совсем тяжка живеться!
Аноним, 27 июля 2020 16:20
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске 2
16:58 27-07-2020
«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
Как за каменной стеной: Рейтинг самых надежных и верных мужей по знаку зодиака
16:57 27-07-2020
Как за каменной стеной: Рейтинг самых надежных и верных мужей по знаку зодиака
БердскКоронавирусные ограничения из-за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области 2
16:57 27-07-2020
Коронавирусные ограничения из-за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области
БердскДрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что? 4
16:55 27-07-2020
Дрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что?
Крафт-пакеты с логотипом
16:55 27-07-2020
Крафт-пакеты с логотипом
БердскТело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа "Ремикс" Бердска
16:54 27-07-2020
Тело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа
БердскУшел под воду и утонул вслед за экскаватором водитель 56 лет из "Артели старателей" на реке Кинтереп Маслянинском районе. Его затянуло воронкой
16:54 27-07-2020
Ушел под воду и утонул вслед за экскаватором водитель 56 лет из
БердскВирусолог Сергей Нетёсов: Если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19 1
16:53 27-07-2020
Вирусолог Сергей Нетёсов: Если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19
Парад планет 27 июля 2020 года: Как не пропустить и сколько планет можно увидеть
16:52 27-07-2020
Парад планет 27 июля 2020 года: Как не пропустить и сколько планет можно увидеть
БердскЗа ужасы в пульмонологии оштрафовал суд на 100 тыс. рублей ЦГБ Бердска. Нарушений очень много 2
16:50 27-07-2020
За ужасы в пульмонологии оштрафовал суд на 100 тыс. рублей ЦГБ Бердска. Нарушений очень много