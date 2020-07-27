У тебя нет ковид, но есть штраф: на прилетевшую на могилу бабушки экс-сахалинку полиция выписала протокол

Людей со справками пытались не пустить на Сахалин

Уроженка Южно-Сахалинска Елена год назад переехала в Воронеж из-за состояния здоровья супруга, 71-летнего Владимира Гребенщикова. В июле они решили прилететь на Сахалин на годовщину смерти бабушки Елены. Через родную тетю женщины, проживающую в областном центре, запросили цифровые пропуска, но заявка на момент посадки в самолет в Москве не была рассмотрена. Гости сдали тесты на ковид, которые показали отрицательный результат, и полетели. В аэропорту Южно-Сахалинска их ждал неприятный сюрприз.

— Нас не пропускали и оформили протоколы об административных правонарушениях. Близких родственников, кроме родной тети, у меня нет. Причина приезда на остров — год со дня смерти бабушки, которая вместе с моей тетей меня воспитывала и растила, никого не интересовала. На Сахалин разрешается приезжать рабочим на рыбообработку, туристам, а для коренных сахалинцев ограничение ближайшими родственниками. Мы пенсионеры, теперь нам грозит штраф. Только вот право выбора, совершать правонарушение или нет, нам не дали. Заявка на оформление цифровых пропусков висела на рассмотрении несколько суток, а отказ дали, только когда мы были в небе на пути в Южно-Сахалинск, то есть мы узнали об отказе уже по прилете, — рассказывает Елена.

Санкция статьи 20.6.1 — штраф от 1 до 30 тысяч рублей, но в данном случае совершенно непонятно, почему бывшие сахалинцы получили отказ. Sakh.com достоверно известно, как многие высокопоставленные руководители компаний или областных структур, будучи даже не сахалинцами, летают в командировки или на отдых, а потом не просто не платят штрафы, но даже не проходят (или не проходили) обязательную на тот момент обсервацию. Более того, сам ковид начал активно распространяться по области после того, как прилетевшие сюда росгвардейцы были отпущены на волю без всяких предписаний.

В данном же случае людей со справками пытались не пустить на Сахалин, и если бы они, например, согласились улететь без протоколов, их бы выдворили без мук совести.

Несправедливый бездарный подход в организации противокоронавирусных мер в Сахалинской области удивляет все больше.

Интересно, что протокол в отношении Елены Гребенщиковой и ее супруга составила замминистра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина.



Интересно, что Елена и Владимир Гребенщиковы выписались с Сахалина только 5 июня 2020 года, то есть не являются сахалинцами чуть больше месяца.

Источник: sakhalin.info