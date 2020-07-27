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Мелани из «Унесенных ветром» умерла: актриса Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет

10:45 27.07.2020 Фото: © AP Photo/Kevork Djansezian
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Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио.

Мелани из Унесенных ветром умерла: актриса Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет
Оливия де Хэвилленд
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мелани из Унесенных ветром умерла: актриса Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет

Мелани из «Унесенных ветром» умерла: актриса Оливия де Хэвилленд скончалась в возрасте 104 лет200 жертв коронавируса: Скончались двое мужчин 43 и 45 лет и две женщины 73 и 74 лет за сутки на 26 июля в Новосибирской областиЕщё 342 новостей

Наибольшую известность ей принесла роль Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром».
Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет. Об этом сообщило интернет-издание Deadline.

По его данным, актриса умерла во сне в своем доме в Париже. Не стало последней из квартета исполнителей главных ролей в популярном киноромане. Первым в 1943 году ушел из жизни Лесли Говард, сыгравший Эшли Уилкса. Пассажирский самолет, на котором он летел из Португалии в Англию, был сбит немецкими истребителями. Исполнитель роли Ретта Батлера Кларк Гейбл умер от сердечного приступа в 1960 году. Спустя семь лет от туберкулеза умерла Вивьен Ли, сыгравшая главную героиню.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт.

За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии «Оскар» за фильмы «Каждому свое» (To Each His Own, 1946) и «Наследница» (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды «Золотой глобус». На Голливудской аллее в Лос-Анджелесе открыта личная звезда артистки.

Как отмечает газета The New York Times, в 1965 году де Хэвилленд стала первой женщиной, возглавившей жюри Каннского фестиваля. Начиная со второй половины 60-х годов актриса практически не снималась в полнометражных фильмах, а ее последним голливудским проектом в 1979 году стала картина «Пятый мушкетер» (The Fifth Musketeer).

Источник: ТАСС

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