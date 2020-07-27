27.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Реабилитация нацизма: поставил фото Адольфа Гитлера в «Бессмертный полк» житель Кемерова Дмитрий Бородаенко

11:15 27.07.2020 Фото: СК РФ
1 0

2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Реабилитация нацизма: поставил фото Адольфа Гитлера в Бессмертный полк житель Кемерова Дмитрий Бородаенко
Следователями СК России проведены допросы подозреваемых

В СК России продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД России продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Cледствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств. Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали кем являлись изображенные на них лица.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем руководствуются?

Антон, 27 июля 2020 11:48
просто глупость. где тут реабилитация? в чем одобрение? Обычное хулиганство. Эти "цветы" вырастают на почве, подготовленной самой властью: нет организации патриотического воспитания (нормального, а не показного) , нет курса истории как, скажем, в ссср в школьной программе. Отношение к ветеранам, к памятникам. Вот на всём этом и вырастают такие хулиганы, не способные ценить миллионы жизней, отданных за мирное небо над такими гражданами.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какую болезнь при заражении коронавирус делает почти смертельной, сообщили ученые
12:15 27-07-2020
Какую болезнь при заражении коронавирус делает почти смертельной, сообщили ученые
БердскУмираем пачками: 6 зараженных COVID-19 умерли за сутки на 28 июля 2020. Всего жертв 206
12:14 27-07-2020
Умираем пачками: 6 зараженных COVID-19 умерли за сутки на 28 июля 2020. Всего жертв 206
БердскЗа 37 000 рублей в месяц готовы работать жители Бердска и Новосибирска
12:05 27-07-2020
За 37 000 рублей в месяц готовы работать жители Бердска и Новосибирска
Бердск+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930
12:04 27-07-2020
+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930
SOS: опасное солнце 3 дня с 27 июля 2020 будет жечь россиян. Список регионов
12:00 27-07-2020
SOS: опасное солнце 3 дня с 27 июля 2020 будет жечь россиян. Список регионов
БердскТело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа "Ремикс" Бердска
11:54 27-07-2020
Тело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:47 27-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Бердск«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
11:45 27-07-2020
«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
11:44 27-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Сидим в кредитах: очень хотим путинские деньги и на детей до 18 лет включительно!
11:43 27-07-2020
Сидим в кредитах: очень хотим путинские деньги и на детей до 18 лет включительно!