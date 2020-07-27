Реабилитация нацизма: поставил фото Адольфа Гитлера в «Бессмертный полк» житель Кемерова Дмитрий Бородаенко

2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых

В СК России продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД России продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Cледствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств. Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали кем являлись изображенные на них лица.



Источник: Следком