27.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Во сколько раз зарплата водителя в Москве выше зарплаты водителя в Бердске?

23:15 27.07.2020 Фото: pixabay.com
2 1

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей.

Во сколько раз зарплата водителя в Москве выше зарплаты водителя в Бердске?
Зарплаты в Москве и в регионах разные

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
«Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах», — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле – около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.
Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.
Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму учителя в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей.
Выше предлагаемые зарплаты в Москве и для продавцов – около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи. Наименьшие средние предложения зафиксированы в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько получает водитель в Бердске?

Аноним, 27 июля 2020 13:34
Обратно надо вернуть систему оплаты труда: по всей стране одна и та же ставка по профессии с разницей только в районном коэффициенте как это было в СССР.
ВААЩЕ ЧУМАВОЙ ДИНАЗАВР, 27 июля 2020 13:56
15 тысяч, в одном из муниципальных учреждений.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВо сколько раз зарплата водителя в Москве выше зарплаты водителя в Бердске? 2
23:15 27-07-2020
Во сколько раз зарплата водителя в Москве выше зарплаты водителя в Бердске?
БердскВирусолог Сергей Нетёсов: Если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19 8
23:14 27-07-2020
Вирусолог Сергей Нетёсов: Если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19
БердскДрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что? 4
23:09 27-07-2020
Дрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что?
БердскТюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке "Веги" жители Бердска 1
23:08 27-07-2020
Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке
БердскКоронавирусные ограничения из-за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области 3
23:08 27-07-2020
Коронавирусные ограничения из-за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области
БердскТело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа "Ремикс" Бердска
23:07 27-07-2020
Тело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа
Бердск«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне 11
23:06 27-07-2020
«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне
Бердск«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске 6
23:06 27-07-2020
«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку 147
23:02 27-07-2020
Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку
БердскТанцульки затеяли: в сильный шторм вывезли 13 тусовщиков с вечеринки "Растамаран" на острове Умовский спасатели Бердска 2
22:58 27-07-2020
Танцульки затеяли: в сильный шторм вывезли 13 тусовщиков с вечеринки