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Ушел под воду и утонул вслед за экскаватором водитель 56 лет из «Артели старателей» на реке Кинтереп Маслянинском районе. Его затянуло воронкой

10:54 27.07.2020 Фото: pexels.com
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Тело мужчины искали спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Но так и не смогли найти. Берег глиняный, рушится, поиски были опасными.

Ушел под воду и утонул вслед за экскаватором водитель 56 лет из Артели старателей на реке Кинтереп Маслянинском районе. Его затянуло воронкой
Мужчина утонул вслед за экскаватором

Утонул экскаваторщик вместе с экскаватором в Маслянинском районе 26 июля на реке Кинтереп. В этой местности находится производственный участок ООО «Артель старателей». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала исполняющая обязанности начальника поискового подразделения ПСО Бердска Наталья Дмитриева. Экскаваторщик, проезжая по дамбе между двумя техническими озера, съехал в воду и утонул.

— Мужчина 1964 года старался выплыть, но его затянуло обратно в воду. Дно технологического водоема было обследовано с безопасного места — берег глиняный, рушится, — рассказала Дмитирева 27 июля.

Тело мужчины так и не было найдено.

Старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что сейчас следователями проводится проверка.

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