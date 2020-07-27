Ночью 27 июля подожгли жилой многоквартирный дом на ул. Попова в Бердске

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе начальник ОНД Бердска Руслан Безносенко, причиной пожара является поджог.
— 27 июля 2020 года в 1 час 34 минуты произошел пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Попова, 35 На 4 этаже огнем повреждена табуретка на площади 1 кв. м. Причина пожара- поджог. В настоящее время ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет,- сообщил Руслан Михайлович 27 июля.
За первое полугодие 2020 года на территории Бердска произошло в общей сложности 147 пожаров. На объектах экономики зарегистрировано 62 пожара. Горение травы и мусора- 85 пожаров. Наиболее распространенная причина является неосторожное с огнем. Из-за поджога зарегистрировано 10 пожаров.