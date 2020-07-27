Ночью 27 июля подожгли жилой многоквартирный дом на ул. Попова в Бердске

За первое полугодие 2020 года на территории Бердска произошло в общей сложности 147 пожаров. На объектах экономики зарегистрировано 62 пожара.

На место оперативно приехали пожарные

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе начальник ОНД Бердска Руслан Безносенко, причиной пожара является поджог.

— 27 июля 2020 года в 1 час 34 минуты произошел пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Попова, 35 На 4 этаже огнем повреждена табуретка на площади 1 кв. м. Причина пожара- поджог. В настоящее время ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет,- сообщил Руслан Михайлович 27 июля.

За первое полугодие 2020 года на территории Бердска произошло в общей сложности 147 пожаров. На объектах экономики зарегистрировано 62 пожара. Горение травы и мусора- 85 пожаров. Наиболее распространенная причина является неосторожное с огнем. Из-за поджога зарегистрировано 10 пожаров.