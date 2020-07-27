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Танцульки затеяли: в сильный шторм вывезли 13 тусовщиков с вечеринки «Растамаран» на острове Умовский спасатели Бердска

11:21 27.07.2020 Фото: МЧС по НСО
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Людей организаторы привезли на вечеринку 24 июля. Но ночью начался дождь, а оттуда их никто не стал забирать. При том что непогоду прогнозировали синоптики.

Танцульки затеяли: в сильный шторм вывезли 13 тусовщиков с вечеринки Растамаран на острове Умовский спасатели Бердска
В шторм оказались на острове в Обском море 13 тусовщиков

Забирали с вечеринки 13 человек с острова «Умовский» в Обском море спасители «Бердского поисково-спасательного отряда» в непогоду 25 июля. На номер ЕДДС Бердска поступил звонок о том, что в люди попали в дождь и шторм и не могут выбраться домой. Их привезли организаторы на вечеринку «Растамаран» накануне 24 июля. Но ночью начался дождь, и на утро люди оказались в непригодных для отдых условиях. Хотя непогоду прогнозировали синоптики.

— Работы велись в течение двух часов. Спасатели вывезли с острова Умовский 13 человек. Те люди, которых они нанимали, чтобы приехать, не отвечали на звонки. Их никто не забирал, — исполняющая обязанности начальника поискового подразделения ПСО Бердска Наталья Дмитриева 27 июля «Курьер. Среда. Бердск».

Всех отдыхающих успешно доставили на берег. Спасатели работали с 9 до 11 утра. Никто не пострадал.

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