В рубрику «сообщи «WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
Здравствуйте, было бы не плохо, если до достижения 18 лет продлили путинские деньги, а то сидим в кредитах и рассрочках, никакой помощи нет.
Сидим в кредитах: очень хотим путинские деньги и на детей до 18 лет включительно!
11:43 27.07.2020
Сидим в кредитах и рассрочках, никакой помощи нет.
В рубрику «сообщи «WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А вы ждете 10 000 рублей в августе?
БердскУмираем пачками: 6 зараженных COVID-19 умерли за сутки на 28 июля 2020. Всего жертв 206
12:14 27-07-2020
Бердск+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930
12:04 27-07-2020
БердскТело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа "Ремикс" Бердска
11:54 27-07-2020
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:47 27-07-2020
Бердск«Страшно оставить его дома одного - вдруг они придут»: соседские дети травят 21-летнего инвалида Валеру с олигофренией в Бердске
11:45 27-07-2020
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
11:34 27-07-2020