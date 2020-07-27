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Сидим в кредитах: очень хотим путинские деньги и на детей до 18 лет включительно!

11:43 27.07.2020
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Сидим в кредитах и рассрочках, никакой помощи нет.

В рубрику «сообщи «WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написала читательница: 
Здравствуйте, было бы не плохо, если до достижения 18 лет продлили путинские деньги, а то сидим в кредитах и рассрочках, никакой помощи нет.

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