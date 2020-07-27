Тело утонувшей матери 3 детей увидели пассажиры теплохода в заливе у пляжа «Ремикс» Бердска

Утопленница плавала далеко от берега. Доставили на берег его бердские спасатели и передали полиции.

Бердский залив

Обнаружили труп матери троих детей на берегу пляжа «Ремикс» Бердска пассажиры прогулочного теплохода города 24 июля. Об этом они сообщили в МЧС. Тело плавало далеко от берега. Выехали его доставить до берега бердские спасатели. об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала исполняющая обязанности начальника поискового подразделения ПСО Бердска Наталья Дмитриева.

— Спасатели выехали на место и транспортировали тело на берег. Передали его сотрудникам полиции, — рассказала Дмитриева 27 июля.

Отметим, что по информации «Курьер. Среда. Бердск» найденный в Бердском заливе труп принадлежит жительнице Искитимского района, у которой трое детей. Пока детали происшествия не удалось уточнить в Следственном комитете и управлении МВД региона.