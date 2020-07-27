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Коронавирусные ограничения из-за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области

23:08 27.07.2020 Фото: nso.ru
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Но есть снятие ограничений: с 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. Также будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений.

Коронавирусные ограничения из за режима повышенной готовности продлил до 31 августа 2020 Травников в Бердске и Новосибирской области
Андрей Травников сообщил, что режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусной инфекции будет продлен в регионе до 31 августа

В Новосибирской области приняты новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
Изменения коснутся деятельности учреждений культуры и спорта. С 1 августа все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках. Также будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, с соблюдением всех санитарных мер, необходимых в условиях пандемии. Напомним, что в Новосибирской области в настоящий момент разрешено проводить тренировочные мероприятия только членов сборных команд. Они занимаются с 8 июня.

«По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта. По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности.

Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления», — подчеркнул Губернатор.

Также Андрей Травников сообщил, что режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусной инфекции будет продлен в регионе до 31 августа.

«Ситуация находится под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряжённая. Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями.

Напомню, что ограничения в отношении жителей Новосибирской области были почти все сняты ранее. На сегодняшний день остается в силе обязательное требование по ношению масок в местах массового присутствия людей, в том числе, в общественном транспорте.
Такие решения подготовлены, сегодня они будут приняты Правительством области, а все необходимые документы будут подписаны и опубликованы. Просьба руководствоваться этим в своей работе», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Соответствующие документы после принятия будут опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa

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От редакции

Какие ограничения соблюдаете вы?

Аноним, 27 июля 2020 13:47
Редакция подскажите режим самоизоляции для категории 65+ сохраняется? Интересует категория работающих пенсионеров.
Аноним, 27 июля 2020 13:59
Ценность прав граждан для власти просто нулевая. Конституционное право на свободу передвижения отменили в течении месяца.
Губернатор вполне мог не вводить карантин в мелких населённые пунктах где социальное дистанцирование обеспечивается естественным образом, но чиновникам просто лень добавлять несколько строк в постановление.
Голосовали за поправки? Поздравляю! По факту права граждан отменяются постановлением губернатора, а президент делает вид, что всё ОК.
Подавали петицию об отмене строительства свалки на границе Бердска? Какая петиция?
Ваша петиция висит на гвоздике в туалете чиновников.
Аноним, 27 июля 2020 23:13
Вы что то поняли? То есть массовые мероприятия запрещены, а репетиции в учреждениях культуры разрешены? А в каком количестве участников разрешены репетиции и разве это не является массовым мероприятием? А репетиции детских коллективов-приходят дети, их приводят родители и т. Д. Вот так зараза и расползается! И смысл в таких репетиция-один человек заболеет и обязаны будут закрыть все учреждение! Неужели найдутся родители, которые будут водить детей?

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