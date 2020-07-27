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+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930

12:04 27.07.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930
Еще 58 человек c коронавирусом выздоровели в Новосибирской области
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930

+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 930+7 новых зараженных COVID-19 за сутки на 27 июля в Бердске. Всего болеют 167Ещё 89 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы+105 новых ковидных больных за сутки на 27 июля 2020 в Новосибирской области. Всего 8 93041 день на карантине просидела 24-летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результатЕщё 1799 новостей

По данным оперативного штаба на утро 27 июля в регионе выявлено 8 930 случаев заражения коронавирусом (+104 за последние сутки), в том числе инфицированы 534 ребенка. 6 827 пациентов выздоровели (+58 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и женщины, им было 78 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 206 человек.

В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 532.

В больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 298 609 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 550 жителей региона, 30 521 человек снят с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 363 обращения, госпитализированы 17 пациентов.

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