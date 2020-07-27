Дрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что?

Дрифт является одним из видов автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса для удержания на трассе. Особых площадок для дрифта в Бердске не предусмотрено. Зачастую дрифтеры гоняют по городу в ночное время, музыка из салонов машин доносится до самых высоких этажей жилых домов. Покой граждан нарушается.
О дрифте разгорелась дискуссия среди пользователей группы «Подслушано в Бердске». Одни утверждают, что для дрифта должна быть оборудована специальная площадка, т.е. автодром. Другие говорят о том, что все возможные площадки для автомобилей и занятий автоспортом закрыли.
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— Я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет. Это значит, я могу по городу ходить, шмалять и потом писать, что вы на меня ругаетесь, мне же нужно где-то развивать стрельбу как спорт? Соберитесь всеми «дрифтерами» и организуйте себе место, где вы будете, якобы, заниматься автоспортом своим. Нет денег на это? Тогда заработайте, продайте тачку, придите к администрации и убедите их в необходимости такой площадки и может помогут. А пока, по факту, вы просто вертите пятаки на площади и парковках, без единого намека на автоспорт, — прокомментировал Сергей Викторович.
Свою позицию в противовес Сергею выразил Валерий Соботарев:
— Сергей, организовывали как-то дрифт. «Уик-энд» назвали. Закрытая площадка далеко города, пускали только своих. Итог: ехал как-то мимо Полищук (админ АСТ-54) и выложил в Инстаграм. Мол, мы там не организованные, проезжающие люди бросают машины вдоль дороги и бегут смотреть. Хотя на площадку их никто не пускал. Площадку закрыли. Никого не пускают, — выразил недовольство Валерий.
— Да не слушайте никого, дрифтуйте сколько влезет, — изрек Андрей Охота.
— Ну явно не по городским дорогам дрифтовать, — сказал Алексей Втюрин.
— Почему нормальные гонщики находят места где тренироваться и кататься? Их по городу не видно, а дырявые корыта, типа жигулей полно, — высказался Антон Каркавин.
К теме подключились и женщины:
— Границы свободы человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого. И это только ваши проблемы, что вам негде этим заниматься или нет на это денег, — изъявила Ксения Андреева.
Совет дрифтерам дал Макс Кравцов.
— Но, когда ваше хобби мешает остальным, вспомните Гава: купил ружьё, люблю стрелять, вот тиров жалко нет. Как бы смотрели на чувака, который стреляет с огнестрела по баночкам рядом с детским садом или раздавал бы он очереди в небо? Огромная просьба, ребят, вот видите РЦ какой-нибудь, супермаркет большой, стоят там фуры, пожалуйста, не шумите, а то угла дадут. Люди пытаются отдохнуть. Тут, как в той притче про коня, которого своевременно не подковали и война проиграна была из-за гвоздя. Тут ты не дал поспать водителю большегруза, завтра он попадет в ДТП. Мораль — думайте иногда о ближнем, — отметил Макс Крацов.
О ближайшей площадке для дрифта упомянул Антон Асташкин.
— Ну, между тем, что я вижу на площади и «автоспортом» — ничего общего нет. А по сабжу… Есть площадки, есть огромная площадка за городом (40 км от Бердска), но вам надо именно «понтоваться» своими ведрами, — проинформировал Антон.
Также вспомнили о соревнованиях по дрифту проходящих в Кольцово.
— В Кольцово соревнования по дрифту помнится были, наверное там есть место для этого дела, — заявил Василий Курпешко.
Тем самым, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для дрифта должна быть оборудована специальная площадка, но заниматься вам этим или нет, решать только вам.
Впрочем видом спорта в мире также является метание молота и других тяжёлых предметов, но почему то метатели молота, как то находят в себе силы сдерживаться в Бердске, а дрифтеры чем лучше?
Почему не подымается в Бердске не менее актуальная проблема, ночных попоек до утра с криками под окнами МКД в Бердске, громкими разговорами и матами до утра? Это что ещё за вид спорта и почему жители Бердска , вместо здорового сна перед рабочим днём, вынужденны слушать пьяный бред круглосуточных алкоклиентов пивнушек Бердска, маргиналов всю ночь до утра вместо оздоравливающего в условиях пандемии сна?
У меня другой вопрос: на Белокаменный ходит полноразмерный автобус, так вот он стартует от остановочного павильона с таким рёвом, что дрифтеры нервно курят в сторонке... Водила выжимает первую, похоже, до отсечки! У меня остановочный павильон прямо под окнами, этот автобус слышно даже через закрытые окна! Уже хочется ему "всего доброго" пожелать в дорогу