Дрифт на дырявых корытах: я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет? И что?

Горожане осуждают дрифтеров, нарушающих их покой по ночам. «Вы просто вертите пятаки на площади и парковках, без единого намека на автоспорт», возмущены горожане.

Дрифт — управляемый занос автомобиля при срыве задней оси колес

Дрифт является одним из видов автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса для удержания на трассе. Особых площадок для дрифта в Бердске не предусмотрено. Зачастую дрифтеры гоняют по городу в ночное время, музыка из салонов машин доносится до самых высоких этажей жилых домов. Покой граждан нарушается.

О дрифте разгорелась дискуссия среди пользователей группы «Подслушано в Бердске». Одни утверждают, что для дрифта должна быть оборудована специальная площадка, т.е. автодром. Другие говорят о том, что все возможные площадки для автомобилей и занятий автоспортом закрыли.

Мнения пользователей

— Я вот люблю стрелять, а стрельбища в Бердске нет. Это значит, я могу по городу ходить, шмалять и потом писать, что вы на меня ругаетесь, мне же нужно где-то развивать стрельбу как спорт? Соберитесь всеми «дрифтерами» и организуйте себе место, где вы будете, якобы, заниматься автоспортом своим. Нет денег на это? Тогда заработайте, продайте тачку, придите к администрации и убедите их в необходимости такой площадки и может помогут. А пока, по факту, вы просто вертите пятаки на площади и парковках, без единого намека на автоспорт, — прокомментировал Сергей Викторович.

Свою позицию в противовес Сергею выразил Валерий Соботарев:

— Сергей, организовывали как-то дрифт. «Уик-энд» назвали. Закрытая площадка далеко города, пускали только своих. Итог: ехал как-то мимо Полищук (админ АСТ-54) и выложил в Инстаграм. Мол, мы там не организованные, проезжающие люди бросают машины вдоль дороги и бегут смотреть. Хотя на площадку их никто не пускал. Площадку закрыли. Никого не пускают, — выразил недовольство Валерий.

— Да не слушайте никого, дрифтуйте сколько влезет, — изрек Андрей Охота.

— Ну явно не по городским дорогам дрифтовать, — сказал Алексей Втюрин.

— Почему нормальные гонщики находят места где тренироваться и кататься? Их по городу не видно, а дырявые корыта, типа жигулей полно, — высказался Антон Каркавин.

К теме подключились и женщины:

— Границы свободы человека заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого. И это только ваши проблемы, что вам негде этим заниматься или нет на это денег, — изъявила Ксения Андреева.

Совет дрифтерам дал Макс Кравцов.

— Но, когда ваше хобби мешает остальным, вспомните Гава: купил ружьё, люблю стрелять, вот тиров жалко нет. Как бы смотрели на чувака, который стреляет с огнестрела по баночкам рядом с детским садом или раздавал бы он очереди в небо? Огромная просьба, ребят, вот видите РЦ какой-нибудь, супермаркет большой, стоят там фуры, пожалуйста, не шумите, а то угла дадут. Люди пытаются отдохнуть. Тут, как в той притче про коня, которого своевременно не подковали и война проиграна была из-за гвоздя. Тут ты не дал поспать водителю большегруза, завтра он попадет в ДТП. Мораль — думайте иногда о ближнем, — отметил Макс Крацов.

О ближайшей площадке для дрифта упомянул Антон Асташкин.

— Ну, между тем, что я вижу на площади и «автоспортом» — ничего общего нет. А по сабжу… Есть площадки, есть огромная площадка за городом (40 км от Бердска), но вам надо именно «понтоваться» своими ведрами, — проинформировал Антон.

Также вспомнили о соревнованиях по дрифту проходящих в Кольцово.

— В Кольцово соревнования по дрифту помнится были, наверное там есть место для этого дела, — заявил Василий Курпешко.

Тем самым, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для дрифта должна быть оборудована специальная площадка, но заниматься вам этим или нет, решать только вам.



