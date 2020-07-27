«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском

Петиция против полигона ТКО собрала 1649 подписей. Общественники просят экспертов разъяснить строительство мусорной свалки вблизи аэродромной территории. Каждый может поддержать протестующих.

Активисты и жители СНТ микрорайона Марин Лог неоднократно стояли в одиночном пикетировании против строительства полигона ТКО вблизи Бердска

Противники мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском продолжают собирать подписи и придумывать новые способы борьбы с полигоном, строительство которого уже началось.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется свалка для «изоляции и захоронения отходов 4 и 5-гo класса опасности. Неподалеку от будущей свалки находится бердское городское кладбище, СНТ «Марьин Лог», а также дома и дачи микрорайона Юго-Восточного Бердска.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» одна из местных активисток Наталья Слесарева, работа против строительства мусорного полигона ТКО вблизи Бердска идет полным ходом.

— За 10 июля в штабе подписали петицию 18 человек. Подписные листы принесли 20 человек. За 2 дня (16 и 17 июля) в штабе получено 49 подписей. Мы участвовали в пикете с группой Марьин Лог. Написали заявление директору ФГУП СибНИА им. С.А.Чаплыгина В. Е. Барсуку. Также ведётся дальнейшая подготовка к пикетам и протестам, — рассказала Наталья Петровна.

Подтвердила работу организации «Зеленый патруль» и общественница Светлана Рябоконь.

— Воюем помаленьку, — написала в сообщении журналистам Светлана.

Напомним, ранее сообщалось, в ходе дискуссии на публичных слушаниях 20 июля в Бердске, выяснилось, что Слесареа написала заявление Барсуку, где отметила, что на месте свалки будет собираться стая птиц. Территория прилегает к бердскому аэродрому, вокруг застроенного частными домами.

— Это недопустимо, так как это может привести к трагедии, гибели людей, пилотов и населения. В случае несчастных случаев подписавший будет нести уголовную ответственность, — отметила Слесарева в заявлении.

21 июля замдиректора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск», что институт авиации против открытой свалки, однако если свалка будет закрытого типа с мусороперерабатывающим заводом, то замечаний у них нет.

— Мы против открытой свалки из-за птиц, — они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с «Жуковским»? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много, — отметил Олег Лебедев.

Каждый желающий имеет возможность выразить свое мнение о происходящем: подписать петицию или связаться с активистами и общественниками в группе Вконтакте «Бердск против мусорного полигона!»

Подписать петицию вы можете одним из удобных вам способов:

1. Подписать петицию на сайте change.org

2. Явиться по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.

Время — четверг, пятница с 15:00ч. и до 18:00ч.

3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.

На сегодняшний день 27 июля, петиция на сайте change.org собрала уже 1649 подписей.

Лист для самостоятельной распечатки

Подписной лист можно распечатать и принести самостоятельно на ул. Ленина, д.16, кв 62 в Бердске

Обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ

Ответ директору ООО»Полигон» Д.С. Шалдову от В.Е. Барсука от 23 апреля 2020 года