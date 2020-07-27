«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском

Противники мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском продолжают собирать подписи и придумывать новые способы борьбы с полигоном, строительство которого уже началось.
На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется свалка для «изоляции и захоронения отходов 4 и 5-гo класса опасности. Неподалеку от будущей свалки находится бердское городское кладбище, СНТ «Марьин Лог», а также дома и дачи микрорайона Юго-Восточного Бердска.
Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» одна из местных активисток Наталья Слесарева, работа против строительства мусорного полигона ТКО вблизи Бердска идет полным ходом.
— За 10 июля в штабе подписали петицию 18 человек. Подписные листы принесли 20 человек. За 2 дня (16 и 17 июля) в штабе получено 49 подписей. Мы участвовали в пикете с группой Марьин Лог. Написали заявление директору ФГУП СибНИА им. С.А.Чаплыгина В. Е. Барсуку. Также ведётся дальнейшая подготовка к пикетам и протестам, — рассказала Наталья Петровна.
Подтвердила работу организации «Зеленый патруль» и общественница Светлана Рябоконь.
— Воюем помаленьку, — написала в сообщении журналистам Светлана.
Напомним, ранее сообщалось, в ходе дискуссии на публичных слушаниях 20 июля в Бердске, выяснилось, что Слесареа написала заявление Барсуку, где отметила, что на месте свалки будет собираться стая птиц. Территория прилегает к бердскому аэродрому, вокруг застроенного частными домами.
— Это недопустимо, так как это может привести к трагедии, гибели людей, пилотов и населения. В случае несчастных случаев подписавший будет нести уголовную ответственность, — отметила Слесарева в заявлении.
21 июля замдиректора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск», что институт авиации против открытой свалки, однако если свалка будет закрытого типа с мусороперерабатывающим заводом, то замечаний у них нет.
— Мы против открытой свалки из-за птиц, — они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с «Жуковским»? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много, — отметил Олег Лебедев.
Каждый желающий имеет возможность выразить свое мнение о происходящем: подписать петицию или связаться с активистами и общественниками в группе Вконтакте «Бердск против мусорного полигона!»
Подписать петицию вы можете одним из удобных вам способов:
1. Подписать петицию на сайте change.org
2. Явиться по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.
Время — четверг, пятница с 15:00ч. и до 18:00ч.
3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.
На сегодняшний день 27 июля, петиция на сайте change.org собрала уже 1649 подписей.
Лист для самостоятельной распечатки