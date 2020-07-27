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«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском

22:28 27.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск/активистов Бердска
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Петиция против полигона ТКО собрала 1649 подписей. Общественники просят экспертов разъяснить строительство мусорной свалки вблизи аэродромной территории. Каждый может поддержать протестующих.

«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском
Активисты и жители СНТ микрорайона Марин Лог неоднократно стояли в одиночном пикетировании против строительства полигона ТКО вблизи Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском

«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под БердскомНе инициировал район строительство мусорки в с.Маяк около кладбища Бердска, заявил глава Искитимского района ЛагодаЕщё 95 новостей

Противники мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском продолжают собирать подписи и придумывать новые способы борьбы с полигоном, строительство которого уже началось.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется свалка для «изоляции и захоронения отходов 4 и 5-гo класса опасности. Неподалеку от будущей свалки находится бердское городское кладбище, СНТ «Марьин Лог», а также дома и дачи микрорайона Юго-Восточного Бердска.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» одна из местных активисток Наталья Слесарева, работа против строительства мусорного полигона ТКО вблизи Бердска идет полным ходом.

— За 10 июля в штабе подписали петицию 18 человек. Подписные листы принесли 20 человек. За 2 дня (16 и 17 июля) в штабе получено 49 подписей. Мы участвовали в пикете с группой Марьин Лог. Написали заявление директору ФГУП СибНИА им. С.А.Чаплыгина В. Е. Барсуку. Также ведётся дальнейшая подготовка к пикетам и протестам, — рассказала Наталья Петровна.

Подтвердила работу организации «Зеленый патруль» и общественница Светлана Рябоконь.

— Воюем помаленьку, — написала в сообщении журналистам Светлана.

Напомним, ранее сообщалось, в ходе дискуссии на публичных слушаниях 20 июля в Бердске, выяснилось, что Слесареа написала заявление Барсуку, где отметила, что на месте свалки будет собираться стая птиц. Территория прилегает к бердскому аэродрому, вокруг застроенного частными домами.

— Это недопустимо, так как это может привести к трагедии, гибели людей, пилотов и населения. В случае несчастных случаев подписавший будет нести уголовную ответственность, — отметила Слесарева в заявлении.

21 июля замдиректора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск», что институт авиации против открытой свалки, однако если свалка будет закрытого типа с мусороперерабатывающим заводом, то замечаний у них нет.

— Мы против открытой свалки из-за птиц, — они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с «Жуковским»? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много, — отметил Олег Лебедев.

Каждый желающий имеет возможность выразить свое мнение о  происходящем: подписать петицию или связаться с активистами и общественниками в группе Вконтакте «Бердск против мусорного полигона!»

Подписать петицию вы можете одним из удобных вам способов:

1. Подписать петицию на сайте change.org
2. Явиться по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.
Время — четверг, пятница с 15:00ч. и до 18:00ч.
3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.

На сегодняшний день 27 июля, петиция на сайте change.org собрала уже 1649 подписей.

Лист для самостоятельной распечатки

«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском
Подписной лист можно распечатать и принести самостоятельно на ул. Ленина, д.16, кв 62 в Бердске
«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском
Обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ
«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском
Ответ директору ООО»Полигон» Д.С. Шалдову от В.Е. Барсука от 23 апреля 2020 года
«Воюем помаленьку»: активисты придумывают новые способы борьбы против строительства свалки под Бердском
Запрос Барсуку с просьбой разъяснения согласия строительства полигона Шалдову от общественницы рабочей группы Натальи Слесаревой
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