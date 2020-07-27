Браконьерище: судака, леща, язя на 3 млн рублей наловил сетями рыбак из Искитимского района

При осмотре транспортные полицейские изъяли 1524 экземпляра рыбы и 31 сеть, общая длина которых превысила 2 километра 300 метров – это больше, чем от острова до ближайшего берега.

Браконьер причинил природной среде ущерб в размере почти трех миллионов рублей

Сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска и инспекторы Верхнеобского территориального управления Росрыболовства обнаружили стоянку браконьера на одном из островов в акватории Новосибирского водохранилища. Задержанный на месте 30-летний мужчина с помощью моторной лодки и ставных сетей незаконно добывал судака, леща, язя и другую речную рыбу. При осмотре транспортные полицейские изъяли 1524 экземпляра рыбы и 31 сеть, общая длина которых превысила 2 километра 300 метров – это больше, чем от острова до ближайшего берега. По заключению специалистов природоохранного ведомства, злоумышленник причинил природе ущерб в размере более 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Установлено, что незаконным промыслом занимался житель Искитимского района. В ноябре прошлого года мужчина был осужден за аналогичное преступление и приговорен к двум годам лишения свободы условно. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Источник: сибфоут.мвд.рф