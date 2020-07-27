Пункт «национальность» требует вернуть в паспорт россиянина Милонов

Фонтан «Дружба народов» — главный фонтан и один из основных символов ВДНХ в СССР

Это необходимо для сохранения этнокультурного богатства нашей страны, считает депутат Виталий Милонов.

В российские паспорта стоит включить графу «национальность», которую граждане смогут заполнять по желанию. С таким предложением к главе Минюста Константину Чуйченко обратился член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. О том, зачем это нужно и почему такой пункт хотят сами россияне, депутат рассказал «Парламентской газете».

— Виталий Валентинович, почему нужно вернуть гражданам возможность указывать в паспорте национальность?

— Эта инициатива вызвана заботой о сохранении этнического многообразия нашей страны. Я считаю, что национальное культурное наследие, которое у нас есть, делает страну богаче, интереснее. Необходимо, чтобы люди, которые относят себя к той или иной этнической группе, имели возможность сохранять память о своей национальной идентичности. При этом графа о национальности не будет обязательным «пунктом номер пять», как в СССР, когда шло негласное разделение национальностей по принципу благонадёжности. Конечно, это нужно не для этого. Люди смогут указывать национальность по желанию, как они указывают группу крови. Этим мы только подчёркиваем, что культурное богатство в нашей стране — это многонациональный народ. Так же, как мы подчёркиваем это в Конституции РФ.

— В обращении к главе Минюста вы уточнили, что о желании снова указывать в паспорте национальность говорят и сами россияне. Чем они это объясняют?

— Люди хотят индентифицировать себя в том или ином этнокультурном пространстве или группе. Например, я в силу своей работы общаюсь с петербургскими немцами. Немцы на протяжении двух веков были по численности второй или третьей общиной в городе. Конечно, многим из них хотелось бы подчеркнуть свою принадлежность к этой общине. Я бы указал свою национальность с удовольствием. И уверен, что представители многих народов это сделают в дань уважения к своим предкам, к своим родителям.

— Как вы считаете, вашу позицию поддержит Минюст?

— Я думаю, министерство или Правительство проведёт исследование об отношении россиян к этой инициативе. Но из личных наблюдений могу предположить, что большинство людей её поддержат.

Источник: pnp.ru