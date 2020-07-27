За ужасы в пульмонологии оштрафовал суд на 100 тыс. рублей ЦГБ Бердска. Нарушений очень много

Дезинфекция, персонал, палаты, тряпки, инструментарий, коридоры, туалеты, инструкции, соблюдение жестких требований в период распространения коронавируса и прочая, и прочая — все попало в поле зрения проверяющих.

Пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска проверил Роспотребнадзор

Бердский городской суд в понедельник, 27 июля, рассмотрел административное дело в отношении горбольницы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. В ЦГБ Бердска 17 июля прошла проверка по инициативе Роспотребнадзора. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Натальи Агеевой, проверяли пульмонологического отделения, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/2.

— В ходе проверки выявлено очень много нарушений. Установлено, что БЦГБ нарушила законодательств об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допустила невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболеваний, — прокомментировали в суде.

Дезинфекция, персонал, палаты, тряпки, инструментарий, коридоры, туалеты, инструкции, соблюдение жестких требований в период распространения коронавируса и прочая, и прочая — все попало в поле зрения проверяющих.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пульмонологию ЦГБ проверяет и прокурор Берска Роман Сивак с привлечением специалистов по факту публикаций. В историях пациентов, находящихся на госпитализации в пульмонологии ЦГБ Бердска, уже есть рассказы о пришедшей проверке: так Надежда Молчалова сообщила, что проверяющие спрашивали о медицинских масках и лекарствах. Результаты прокурорской проверки будут готовы 2 августа 2020 года.

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска. Узнав об ужасах лечения, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт.

С тех пор в больничном корпусе, где находится пульмонологическое отделение, открыли ковидный госпиталь. Сейчас там лечится около 60 пациентов в коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

На днях на запрос «Курьер. Среда. Бердск» ответил глава регионального миздрава Константин Хальзов. По его оценке, в бердской пульмонологии все хорошо.

— В ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеется необходимый запас лекарственных препаратов для лечения как новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и внебольничной пневмонии. Информация о наличии в отделениях ГБУЗ НСО «БЦГБ» медицинского оборудования, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств еженедельно предоставляется в прокуратуру Бердска Новосибирской области.

Пульмонологическое отделение организовано и оснащено в соответствии с требованиями приказа 198н. В пульмонологическом отделении БЦГБ имеются в наличии 34 бактерицидных облучателя, включая 6 передвижных, которые обеспечивают обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях в постоянном режиме, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июня.

Также, по словам министра, в ЦГБ Бердска имеется достаточное количество бесконтактных градусников, какое именно – неизвестно. Напомним, медсестра пульмонологического отделения ЦГБ Бердска, связавшаяся с редакцией «Курьер. Среда. Бердск»,рассказала, что в пульмонологии 12 градусников. Достаточно ли этого на 30 пациентов? Судя по ответу министра здравоохранения, да.

справка

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.