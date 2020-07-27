Не инициировала строительство мусорки в с.Маяк около кладбища Бердска, заявил глава Искитимского района Лагода

Лагода отмечает, что участки, способные в качестве замены скандальной будущей мусорки разместить ТКО и пригодны для строительства полигона, на территории района отсутствуют. И выполнять приказ министра ЖКХ Архипова по недопущению строительства полигона в данный момент — он будет в рамках законов России.

С электричеством приходит жизнь на объект

23 июля редакция «Курьер.Среда.Бердск» направила в адрес главы Искитимского района Олега Лагоды запрос по будущему полигону на земле Искитимского района. Эта свалка будет располагаться на границе села Маяк, кладбища Бердска и аэродрома «Бердск-Центральный». 23 июля на запрос пришел ответ. Публикуем на вопросы и ответы Олега Лагоды.

Напомним, министр ЖКХ Архипов заявил, что исключат полигон ТКО около свалки Бердска в территориальной схеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз.

Редакция: По заявлению министра МинЖКХ НСО Дениса Архипова http://www.nso.ru/news/42050 от 16 .07.2020 строительство полигона ТКО в Искитимском районе около с. Маяк в настоящее время не ведется. Чем это подтверждается? Вы направили уведомление о прекращении строительства дороги и гаража – когда и на чье имя? Просим предоставить копию письма.

Олег Лагода: В рамках протокола совещания по вопросу создания объекта размещения ТКО в п.Маяк Искитимского района, состоявшегося 16.07.2020 в министерстве ЖКХ 20.07.2020 г. был произведен выезд на место предполагаемого строительства ТКО. Произведено визуальное обследование территории, строительство объекта на участке не ведется.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», 25 июля на опорах вдоль «овражной» дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска. Кроме этого — щебень около забора кладбища раскатали по дороге. Работа идет. Медленно, но идет. Не зависимо от указаний министра ЖКХ региона.

Редакция: Вы издали постановление/распоряжение о прекращении строительства вышеназванных объектов? Когда? Просим предоставить копию распоряжения.

Олег Лагода: Разрешение на строительство здания гаража для обслуживания уборочной техники и автотранспорта администрацией района было выдано в соответствии с градостроительным кодексом РФ и административным регламентом на предоставления муниципальной услуги. На данный момент отозвать данное разрешение у администрации нет оснований.

Редакция: «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль», заявил министр Архипов. Каким образом администрация Искитимского района будет контролировать данное распоряжение? Будет ли и как часто проводится визуальный осмотр объекта – то есть будут ли рейды на объект в с.Маяк Искитимского района – на место будущего полигона?

Олег Лагода: В рамках проведения муниципального земельного контроля администрация района будет контролировать деятельность в отношении объекта земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации.

Редакция: Кто будет – какие специалисты — будут выезжать? По какому графику? Если проверок с выездом на место не будет – то каким способом или каким методом вы будете контролировать, что работы по строительству дороги и гаража не ведутся в июле, августе, сентябре 2020 года?

Олег Лагода: Муниципальный земельный контроль осуществляется специалистами управления имущества и земельных отношений, с привлечением специалистов отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства, отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации в соответствии с распоряжением администрации района.

Редакция: «Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор», заявил министр Архипов. За чей счет проводится государственная экологическая экспертиза данного объекта? Какое участие в оплате данной экспертизы принимает администрация Искитимского района?

Олег Лагода: Согласно п.1 ст.28 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об экологической экспертизе» финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет соответствующего бюджета при условии внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы. Финансирование государственной экспертизы осуществляется за счет средств бюджета ООО «Полигон». Администрация района не принимает участие в оплате экспертиз.

Редакция: Сколько дней/месяцев/лет делается подобная экспертиза, исходя из опыта по иным объектам в вашем районе? Или — же сколько времени на экспертизу отводит ООО «Полигон»?

Олег Лагода: Срок проведения государственной экологической экспертизы осуществляется согласно Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня, утвержденного приказом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204 и зависит от сложности объекта.

Редакция: «Заключение государственной экологической экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве», заявил министр Архипов. Каким методом/способом вы будете доводить результаты до общественности? В каком виде – публичные слушания (в каком населенном пункте), в виде размещения информации на сайте администрации района https://iskitimr.nso.ru/, в печатном виде в СМИ – название СМИ просим сообщить, если как то иначе, просим указать метод/способ и срок проведения/извещения после того, как экспертиза будет готова.

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован», заявил 16 июля 2020 года министра Архипов. Просим предоставить копию документа, в котором зафиксировано, что именно так и происходит и на основании каких фактов? Просим назвать имена конкретных специалистов администрации Искитимского района, которые выезжали на место ведения строительства дороги и гаража.

Олег Лагода: 20.07.2020г. при визуальном обследовании объекта присутствовали: Каликин С.В. — главный инженер МКУ «Управление ЖКХ», Кунгурцева Н.В. — начальник отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации. Была произведена фотофиксация на объекте.

Редакция: При каких условиях администрация Искитимского района может отказаться от проекта строительства в с.Маяк полигона ТКО?

Олег Лагода: Решение о строительстве полигона ТКО на данном участке было принято на областном уровне. Администрация района может отказать в выдаче разрешения на строительство полигона если представленная проектная документация не будет удовлетворять строительным нормативам, санитарно- эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Редакция: Есть ли в районе Искитимского района потенциально подходящие земельные участки для строительства полигона ТКО?

Олег Лагода: Перед администрацией района не стояло вопроса по изучению и подбору земельных участков для размещения подобных объектов.

Администрация района располагает участком для размещения полигона ТКО в Быстровском сельсовете в близи с.Завьялово, площадь земельного участка составляет всего 4,086га. Полигон планируется для рекреационной зоны (баз отдыха), а так же жителей Быстровского и Бурмистровского сельсоветов. В настоящее время полигоны ТКО г.Искитима и г.Бердска переполнены и в ближайшем будущем подлежат закрытию. В связи с большим объемом и удаленностью планируемый полигон ТКО вблизи с. Завьялово не имеет возможности принять ТКО вышеуказанных городов. В настоящее время, участки, которые способны разместить ТКО и пригодны для строительства полигона на территории района отсутствуют.

Редакция: Кому принадлежит идея строительства полигона ТКО в с. Маяк Искитимского района?

Олег Лагода: Администрация района не является инициатором проекта по размещению полигона ТКО в близи п.Маяк Совхозного сельсовета Искитимского района.

Редакция: Выходила ли администрация Искитимского района с предложением к министерству ЖКХ Новосибирской области о строительстве в с.Маяк полигона ТКО? Назовите дату такого обращения?

Олег Лагода: Администрация района не обращалась с предложениями в Министерство ЖКХ Новосибирского области по вопросу строительства в п. Маяк полигона ТКО.

Редакция: Просим предоставить копию обоснования со стороны администрации Искитимского района необходимости строительства полигона ТКО в с.Маяк?

Олег Лагода: В Искитимском районе отсутствуют действующие полигоны ТБО (ТКО). Данный объект входит в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п. Решение было принято на областном уровне.