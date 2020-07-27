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Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке «Веги» жители Бердска

23:08 27.07.2020, Алина Бурова Фото: Читателей/Алины Буровой
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Обнаружены листы с расторжением брака, взыскания задолженностей, пояснительные записки.

Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска
Уголовные дела и гражданские дела за 2013-2014 гг увидел один из жителей Бердска

27 июля в 13:19 в редакцию «Курьер.Среда. Бердск» обратился читатель. Он утверждал, что горы уголовных и гражданских дел находятся в свободном доступе на старой площадке «Вега» в Бердске. Бердчанин согласился показать мешки с экс-делами.

Выехавший  на место корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» убедился в том, что папки с делами валяются около пункта приема макулатуры.

Большинство мешков  с бывшими делами закрыты. Однако, есть и те, которые действительно, открыты.

Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска
На фото видно, как некоторые мешки вспороли ножом

Долго на этой территории нам задержаться не удалось. Буквально через 5 минут явилось руководство.

Директор ООО «Аква Папирус» Александр Прожорин сказал, что мешки поступали в закрытом виде. Возможно, их вспороли соседи-конкуренты, являющиеся арендаторами общей частной территории.

— Эти дела не находятся в свободном доступе. Мешки были запечатаны. Если их специально опрокинуть, то они вывалятся. Документы предназначены для уничтожения. У нас работа по производству и переработке туалетной бумаги. В данном случае, у нас есть договоры, по которым мы несем ответственность. Территорию мы арендовали у частного лица, который непосредственно дает соседям возможность воспользоваться ею. Идет здоровая конкуренция вот и всё. Ранее у нас был такой прецедент. Приезжал человек из конкурирующей структуры фотографировал и отправлял это в соответствующие органы нам назло. Мы начали разбираться. Данное сырье содержит в себе конфиденциальные сведения, поэтому я и арендовал закрытую территорию с воротами. Со следующей недели у нас делается белая и серая бумага. Восстановить документы невозможно. В связи с коронавирусом и нестабильностью работы никто не работал, а сейчас начали массово уничтожать. Запретили вывоз заграницу, нам сейчас делают вот такие провокации. Мне доложили, что был человек утром, вспорол и специально сфотографировал это всё. Мы физически не успели пока убрать, так как были заняты починкой гидрошланга. Я эти документы никому не даю и никому не продаю. Моя ошибка только в том, что я надеялся, так сказать, на порядочность соседей. Бизнесом эти я занимаюсь уже 20 лет. Обещаем, что к 7-ми часам вечера сегодняшнего дня всё уберем, — прояснил свою позицию Александр Николаевич 27 июля.

Напоминаем, что порядок хранения уголовных дел со сроком хранения более 5 лет определен инструкцией по организации архивной работы в системе МВД России, утвержденной приказом МВД России от 15 августа 2011 г. N 935. По многим гражданским делам срок хранения временный и составляет 5 лет.

Дела на уничтожение и производство туалетной бумаги поступили за 2013-2014 гг.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

Автор фото: Читатель

Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска

Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска
Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска
Тюки с уголовными и гражданскими делами сняли на видео на старой площадке Веги жители Бердска

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