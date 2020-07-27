Все запреты и опасности високосного 2020 года: Нельзя собирать грибы, жениться и менять работу

Считается, что принимать судьбоносные решения, заниматься стройкой и ремонтом, заключать договора, вести важные переговоры и даже разводиться в год, который длиннее остальных на один день, нельзя.

Понять какой гриб ядовитый, а какой — нет, невозможно

Важно знать почему нельзя собирать грибы в високосный год согласно народной приметы, чтобы не навредить самому себе. Каждый четвертый год считается високосным, потому что он длиннее предыдущих на 1 день. Он окутан таинственностью, с ним связано много суеверий и мистических историй.

Народная примета о том, почему не стоит собрать грибы в високосный год

Теоретически високосный год ничем не отличается от любого другого, кроме того, что в нем присутствует 29 февраля. Но он пользуется дурной славой у людей, из-за чего есть много ограничений, касающихся високосного года. Одно из них: нельзя собрать в лесу грибы, чтобы не подорвать ними здоровье.

Внешне эти грибы обычные, но могут оказаться ядовитыми. Если съесть их хотя бы немного, то есть риск накликать на себя неприятности.

У приметы есть научное объяснение. Один раз в четыре года, но не именно в високосный год, обновляется грибница. Сами грибы из-за этого вырождаются, а значит некоторые из них вполне могут оказаться не пригодными для употребления в пищу.

Понять какой гриб ядовитый, а какой — нет, невозможно. Значит резонно воздержаться как от процесса их заготовки, так и поедания.

Примета — это своего рода предостережение. Ему можно следовать, но слепо верить, испытывая страх, точно не стоит. Обойтись без грибов один год — реально, тем более если нет желания рисковать.

Чего нельзя делать в високосный год

Есть много примет, связанных с високосным годом. Люди стараются многих из них придерживаться, даже если не особо им доверяют: просто потому, что никто не хочет сам стать причиной своих бед.

Одно из самых популярных суеверий: в високосный год влюбленным парам не стоит заключать брак. Можно свататься, планировать день свадьбы, но выбирать для этой цели любой день в следующем году.

Бытует мнение, что такой союз окажется не долговечным, но страшнее всего, что один из супругов может в скором времени сильно заболеть или умереть.

Избежать нежелательных последствий удастся только одним способом: не проверять на себе на сколько правдива примета. Отложив день бракосочетания до 2021 года.

Единственные, кому можно ослушаться предостережения — это кармические пары, у которых отношения строятся на родстве душ, а не только физической близости. Им ничего не должно помешать стать счастливыми.

Почему в високосный год нельзя заниматься ничем новым

Любые начинания, будь-то переезд, смена работы или открытие своего бизнеса, правильнее планировать не на високосный год.

Считается, что принимать судьбоносные решения, заниматься стройкой и ремонтом, заключать договора, вести важные переговоры и даже разводиться в год, который длиннее остальных на один день, нельзя.

Кардинально менять свою внешность, круг общения и хобби лучше в год предшествующий високосному.

Любые перемены пользы не принесут. Это неудачный момент для каких бы-то ни было перемен, а значит и пытаться круто повлиять на свою судьбу прямо сейчас не стоит.

Строить планы, завершать уже начатые проекты, освобождаться от всего старого и ненужного, очищаться духовно и совершенствоваться на физическом плане, а не просто пережидать, в надежде на лучшие времена — самое оптимальное решение.

Источник: rsute.ru