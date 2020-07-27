Второй парад планет 27 июля 2020 года: Как избежать его негативных последствий и обратить все в правильное русло

В конце июля 2020, а именно 27 числа произойдет очень важное для всего человечества события — полный парад планет. Астрологи определили, чем особенным будет этот непростой период для каждого знака. А еще, они дали им несколько советов, как избежать проблем в этот день.

Для представителей Львов парад планет принесет лишь позитивные тенденции

Чем будет особен парад планет 27 июля 2020 года для знаков Огненной стихии

Овен (21 марта — 19 апреля)

Большинство представителей Овнов почувствуют в это время прилив жизненных сил и энергии. Они пожелают воплотить в реальность сразу несколько своих идей и планов. Подобная торопливость может обернуться для них негативными последствиями, поэтому лучше все старательно обдумать и не торопиться с выводами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для представителей Львов парад планет принесет лишь позитивные тенденции. Время отлично подходит для планирования новых проектов, а также для реализации ранее запланированных идей. Хорошо также развивать в этот период свои творческие способности, поскольку в скором времени они принесут Львам успех.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Несмотря на то, что парад планет весьма опасное явление, для Стрельцов этот день обещает пройти удачно и активно. Любая работа будет спориться. А еще, представителям знака удастся наконец решить все волнующие их вопросы. В любви возможны небольшие разногласия и стычки, важно не раздувать ссору и постараться найти компромисс.

Чем будет особен парад планет 27 июля 2020 года для знаков Земной стихии

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам астрологи прогнозируют удачный день, особенно в плане деловой активности. Хорошо в это время проводить переговоры, встречи с партнерами и коллегами. Интуиция многих Тельцов будет обострена в это время, что позволит им проанализировать даже самые сложные ситуации, и найти выход из них.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев этот день пройдет негативно и сложно. Многие представители знака будут чувствовать себя нехорошо, настроение также не порадует. Некоторые Девы пожелают что-то изменить в своей жизни. Вполне вероятно, что данные изменения придадут им уверенности в себе и поспособствуют укреплению авторитета.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот опасный период следует больше внимания уделять своей работе. Хорошо будет в это время познакомиться с новыми, влиятельными людьми, которые помогут Козерогам в принятии правильных решений. Вечер может пройти интересно и весело в компании родных людей.

Чем будет особен парад планет 27 июля 2020 года для знаков Воздушной стихии

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам парад планет 27 июля обещает принести позитивные тенденции. Эти люди будут активны и энергичны, они смогут воплотить в реальность многие свои проекты. День отлично подходит для знакомств и общения с окружающими. Многим близнецам удастся наладить взаимоотношения с руководством в этот период и выйти на новый уровень.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Многие Весы в этот период решат изменить своему привычному спокойствию и рассудительности. Им захочется почувствовать себя в роли лидера, предводителя. В целом, астрологи не против этого их порыва, поскольку подобное стремление и напористость может благотворно отразиться на их карьере.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям 27 июля можно смело заключать брак или проводить какие-то другие важные мероприятия. Одиноким представителям знака удастся познакомиться с весьма интересными противоположного пола и завязать с ними прочные связи. Кроме того, парад планет поспособствует Водолеям в решении важных бытовых вопросов.

Чем будет особен парад планет 27 июля 2020 года для знаков Водной стихии

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам парад планет грозит принести весьма неблагоприятные события и последствия их. Не исключены проблемы на работе и в финансовой сфере. Некоторые обстоятельства могут спровоцировать изменение личных планов. Впрочем, это будет даже на руку Ракам, поскольку эти идеи все-равно не принесли бы успеха.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие Скорпионы в этот период будут лучше усваивать новые знания и навыки. Несомненно, подобный шанс следует использовать ради собственной выгоды. Ведь, высоко квалифицированные работники всегда и везде ценятся. Представителям знака следует расширять свой кругозор и самосовершенствоваться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в этот период не следует сильно активничать, поскольку для них парад планет не обещает ничего хорошего. Лучше уделить время отдыху и расслаблению. К тому же, вторая половинка будет сильно нуждаться в их поддержке. Важно оказать ее им. В противном случае, результатом таких действий может быть даже разрыв отношений.

Источник: rsute.ru