Почему банки с соленьями взрываются и что делать, если это произошло?

К стерилизации важно относиться со всей серьезность и выдерживать достаточное время. дело в том, что недостаточное время стерилизации может вызывать газообразование.

Когда воздух попадает под крышку, то взрыва, скорее всего, не избежать

Порой бывает так, что огурцы после закатки взрываются и хочется спасти их. есть несколько причин, почему так происходит. Кроме того, положение можно исправить и снова закатать огурцы.

Причины, по которым огурцы взрываются

В банку попали бактерии

бактерии могут в процессе своей жизнедеятельности размножаться и выделять газ. И если они попали в банку с огурцами, то закатка может из-за образовавшегося газа взорваться. Вот почему так важно уделять консервации достаточное внимание. Перед закаткой следует хорошенько вымыть огурцы под проточной водой, а также все приправы, которые будут использоваться при консервации. Это могут быть укроп, петрушка, листья хрена, чеснок, острый перец и прочее. Все это следует хорошенько вымыть.

Если воздух попал под крышку

Когда воздух попадает под крышку, то взрыва, скорее всего, не избежать. Огурцы не плотно прижаты к банке, остаётся пространство и тем самым воздух провоцирует взрыв огурцов.

Если рецептура нарушается

Это еще одна весьма частая причина взрыва огурцов в банке. Для того, чтобы избежать этого, важно не класть все необходимые ингредиенты на глаз, по интуиции, как попало, а придерживаться строго того, рецепта, по которому готовишь. Никаких изменений, особенно на ходу придумывать нельзя. Ведь при слишком слабой концентрации раствора, рассола в банках может начаться процесс брожения и тогда взрыва банок уже точно не избежать.

Если в банку попали салатные огурцы

Порой бывает так, что в банку с огурцами попадаются еще и салатные виды овоща. Они, к сожалению, никак не подходят для закатки и в результате могут стать причиной взрыва банок с консервацией. Салатные огурцы обычно имеют белые шипы. Они весьма вкусные для салатов, однако для закатки они слишком безвкусные и при этом еще и мягкие. Иными словами, важно подбирать правильные сорта огурцов для консервации. Иначе банки все взорвутся.

Недостаточно проведена стерилизация

К стерилизации важно относиться со всей серьезность и выдерживать достаточное время. дело в том, что недостаточное время стерилизации может вызывать газообразование. Далее начинается процесс брожения и в дальнейшем уже взрыва не избежать. Поэтому также важно стерилизовать трехлитровые банки не менее 10-15 минут. А если банки литровые, то не менее 5-8 минут, соответственно.

Как можно спасти огурцы, если банки все же взорвались

Важно понимать, что, если банка взорвалась. значит процесс брожения уже начат. Поэтому термообработка обязательна. Для начала следует взять взорвавшиеся огурцы, вытащить их из банки, хорошенько промыть под проточной водой. далее следует промыть огурцы еще и в 2-3% соляном растворе. Это значит, что необходимо растворить 20-30 грамм соли в одном литре воды. Затем следует дать огурцам просто полежать в холодной воде на протяжении пятнадцати минут.

Рассол нужно перекипятить и залить его снова. Через пятнадцать минут слить, а затем снова перекипятить его. теперь рассол следует влить в банку с огурцами и закатать их. Банки необходимо поставить верх дном и укутать в одеяло. Через сутки достать и хранить в прохладном месте. Также обязательным условием является хорошая стерилизация. Уксус при закатке следует вливать только после того, как банка будет заполнена рассолом. Тогда можно быть уверенным в том, что банка не взорвётся. Отдельно стоит добавить, что есть интересный лайфхак. Для того, чтобы банки повторно не взорвались, следует положить в них несколько помидоров.

Также при повторной закатке порцию соли и сахара с уксусом следует уменьшить вдвое. Зачастую после повторной консервации огурцы напоминают не маринованные, а квашенные. Также есть и другие способы спасти огурцы, если они взорвались. Так, в банке можно сделать небольшое отверстие и залить его воском свечи. Но важно понимать, что такой метод не сможет дать долгий результат. это значит, что такие огурцы следует съесть первыми.

Для предотвращения взрыва также можно посыпать на вздувшуюся крышку соль. Позже крышка станет на место, а соль будет мокрой. Также лучше всего хранить консервы в прохладном месте во избежание взрывания банок.

Источник: rsute.ru