«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне

Петицию в поддержку августовских выплат подписали около 140 000 человек. Россияне рассказывают свои история обнищания в пандемию коронавируса, готовы отчитаться о каждом потраченном рубле. И думают, что после голосования по Конституции, они уже не интересны президенту.

Родители просят у Путина денег на подготовку детей к школе

Нарастает напряжение среди родителей по всей России. Они ждут, что президент Путин продлит выплаты 10 тыс. рублей в августе. Но июль проходит, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается 4 дня.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 понедельника, 27 июля, петиция собрала около 140 тыс. подписей — за сутки появилось почти 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Светлана Иванова:

— Я подписываю, так как лично наша семья и получила помощь за 3 детей, но нам практически все деньги пришлось отдать за ЖКХ, т.к. мужу платили такую зарплату, что хватало оплатить только ипотеку и немного оставалось на продукты

Мария Ковалевская:

-Детей надо одевать к садику. Муж остался без работы, я дома с двумя детьми 5 лет и 3,5 года.

Елена Рыженкова:

— Отличная помощь к школе!

Полина Гончаренко:

— У меня сын идёт в первый класс, сейчас уже надо задуматься над приобретением формы, мы его отдаём в кадетский класс, форма как раз стоит 10 000…

Ирина Разницына:

— Согласна, дети растут быстро. Форму требуют, а это не дёшево.

Александра Белк:

— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня трое детей, двоих нужно собирать в школу, муж потерял работу очень туго приходится, мы очень благодарны за выплаты в июне и июле, будем очень благодарны, если государство поможет в августе.

Екатерина Титкова:

— У меня двое маленьких детей, сад не работает, мне на работу никак не выйти, заработка мужа сейчас не хватает, а к осени и зиме одевать детей заново надо.

Елена Плетникова:

— Я подписываю эту петицию, потому что у меня двое детей. Второй ребенок — инвалид. Очень дорогое лекарство. И постоянно приходиться из района ездить в город на прием к врачу. А так же эти деньги очень помогут при лечении в Москве. Если есть возможность и на детей инвалидов обратите внимание.

Мария Белоус:

— Считаю необходимым продлить помощь семьям с детьми, так как ограничительные меры ещё не везде сняты.

Олеся Губанова:

— Я подписываюсь, так как многодетная мама, сейчас живем только на пособия новорожденного, муж потерял работу, сейчас устраивается, но ближайшая зарплата будет только в конце сентября.

Марина Баратова:

— Надо собрать детей в школу и детский сад. У меня трое детей 8 лет, 4 года и 2 года. Помощи от нашего правительства нет.

Таня Михайлова:

-Всем сейчас тяжело… Работы нет, цены выросли… Ладно сами, а деткам хочется всего получше… Подписываю, хотя не думаю, что и в августе будут выплаты… Поправки в конституцию внесены, люди одобрили. От нас, народа, вроде как, больше ничего не надо….

EKATERINA GIS:

— Я подписываю, потому что у меня двое детей и я мать-одиночка, а у нас матерям-одиночкам никаких выплат и льгот не положено… Я в декрете, ребенок в сад не ходит, потому что у нас работают в саду только дежурные группы, там по 10 детей. Принимают только по справкам от родителей, которые работают. Замкнутый круг и на работу не выйти, потому что в сад не ходим, и в сад не пойти, потому что не работаю. С маткапитала 12 177 в месяц. И всё. С детьми с голоду помрем.

Ольга Шашеро:

— Половину лета сижу дома за свой счёт.

Татьяна Байоглиева:

— Я подписываю петицию от 0 лет, так как нахожусь в декрете, у меня двое деток 2 года и 5 лет, и деньги сейчас ох как нужны. Муж работает один на износ, хватаясь за каждый возможный заработок с утра до ночи, и денег совсем не хватает!!! Многие тут пишут: нарожали, думать надо было, попрошайки… Люди вы в своем уме???!!!! Сколько сейчас поувольняли людей, сколько сейчас людей в безвыходном положение из-за пандемии. Чем кормить деток, на что одевать, чем платить кредиты и ипотеки. Цены растут на всё. Короновирус очень многих подкосил, если бы его не было, жили и работали все, как раньше… И заметьте, никто бы петиции не составлял!!! Считаю, что помощь просто необходима, и надеюсь ее окажут! А умников, которые здесь пишут, мол, все им не так, милости просим слинять отсюда… Не подписывайтесь и сидите молча, глядя в монитор, раз вам помощь не нужна!

Мария Денисенкова:

— Я считаю, что необходимо продлить выплаты так же в августе. Здесь многие очень негативно отзываются о выплатах детям до 16 лет, в основном это родители тех детей, которые под выплаты не попали. Я тоже считаю, что это не справедливо — выплаты необходимо всем детям до 18… Однако я считаю: есть также и те, кому выплаты не положены. Это люди, которые никогда не работали, к примеру, у нас есть целый посёлок цыганей, которые помимо того, что никогда не платили налогов, но ведут еще и противозаконную деятельность, зато за капиталами, выплатами, и т.д. бегут первые. Вот кому они не положены. Полагаю, все, что выплачивается людям, которые того не заслужили, необходимо было разделить на людей рабочих. Есть стаж, то есть и выплаты, нет стажа трудового, идите лесом…

Светлана Витальевна Сидорова:

— Мне, правда, нужны деньги на детей. Готова отчитаться за всё потраченное, хотя чеки будут явно больше пособия!