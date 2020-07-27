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Масочный режим продлил до 31 августа 2020 губернатор Травников в Бердске и Новосибирской области. Постановление

22:55 27.07.2020 Фото: Nso.ru
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Глава региона 27 июля внес изменения в предыдущий документ, касающийся ограничительных мер из-за коронавируса. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, а соревнования проходят без зрителей.

Масочный режим продлил до 31 августа 2020 губернатор Травников в Бердске и Новосибирской области. Постановление
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил масочные режим до конца лета

Постановление о продлении масочного режима на территории Новосибирской области подписал в понедельник глава региона Андре Травников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 301-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 18.03.2020 № 72-п

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по  обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020) Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020» дополнить словами «, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

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От редакции

Лето пройдет в масках?

Махновец, 27 июля 2020 18:48
НВР:
Думаю да,если губер не одумается,как с отменой самоизоляции.
Только волшебный антиковидный танец, 27 июля 2020 19:44
Мэра бердска и губернатора нас спасет.В ином случае все совещания ..правительств и штабов былибы самоубийством.
Аноним, 27 июля 2020 19:28
Жизнь пройдёт в масках.
Аноним, 27 июля 2020 19:37
Ну что? Пора на митинги! Эти масковские засыльные казачки просто требуют этого. Уже бывшие троечники понимают, что ковид - наипалово политическое, никак не медицинское. Давай домой, губер!
Аноним, 27 июля 2020 20:59
У нас нормальный Губернатор НСО Травников, мы, народ его выбрали голосованием, как-будто только в г. Новосибирске масочный режим, вся матушка Россия в масочном режиме и весь мир, особенно США.
Кирилл, 27 июля 2020 21:40
Слушай Аноним, ты за всех то не говори. Народ выбрал, ну-ну
Человек, 27 июля 2020 22:16
Анониму 20:59. "У нас нормальный губернатор, ... Мы, народ, выбрали его голосованием"
Уважаемый Аноним. Да, жители Новосибирской области выбрали этого губернатора, но спросите: сколько граждан за него проголосовало? А проголосовало чуть более 19-ти процентов от числа всех избирателей Новосибирской области. Дело в том, что тогда на выборы губернатора, 11 сентября 2018-го года, пришли только 29,5 процентов наших избирателей. Получается что около 20-ти процентов народа выбрало его голосованием.
Аноним, 27 июля 2020 22:24
Что не народ что ли выбрал в Губернаторы Травникова А. не пойму? Вам что нужно, чего добиваетесь, другого губернатора опять хотите выбрать или что?
Аноним, 27 июля 2020 20:52
Ведь уже все почти переболели коронавирусом, кто не смог перенести коронавирус умер, либо в реанимации откачали, выработался иммунитет уже, наверное, у 80 % людей, может более.
Аноним, 27 июля 2020 22:39
НВР:
Человеку, который несет что-то из под себя, которое при том воняет,
от Анонима "У нас нормальный губернатор, ... Мы, народ, выбрали его голосованием"
Уважаемый Аноним. Да, жители Новосибирской области выбрали этого губернатора, но спросите: сколько граждан за него проголосовало? А проголосовало очень много, я тоже голосовал за Травникова. А. Что ты врешь, с таким процентом никого бы не выбрали Губернатором НСО.
Аноним, 27 июля 2020 22:45
Скоро голосование, твари пытаются выбраться.

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