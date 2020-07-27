Масочный режим продлил до 31 августа 2020 губернатор Травников в Бердске и Новосибирской области. Постановление

Глава региона 27 июля внес изменения в предыдущий документ, касающийся ограничительных мер из-за коронавируса. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, а соревнования проходят без зрителей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил масочные режим до конца лета

Постановление о продлении масочного режима на территории Новосибирской области подписал в понедельник глава региона Андре Травников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 301-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 18.03.2020 № 72-п

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020) Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020» дополнить словами «, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников