Приходят без предупреждения: Выездные проверки детских лагерей идут в июле в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юрий:

Проверка детских оздоровительных лагерей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску информирует, что в июле 2020 года проводятся внеплановые выездные проверки противопожарного состояния действующих детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории г. Бердска, согласно поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г. ЮБ-П4-6808. При проведении надзорно-профилактических мероприятий особое внимание сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску обращают на наличие и работоспособность систем обнаружения и тушения пожара (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре), наличие и исправность противопожарного водоснабжения, обеспечение свободных проездов и подъездов пожарной техники к зданиям и сооружениям, знание обслуживающим персоналом правильных действий при возникновении угрозы возникновения пожара или иной ЧС, состояние электрохозяйства и путей эвакуации, наличие и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей).