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Розыск: забивших до смерти пенсионера двоих подозреваемых ищут в Новосибирске

18:37 27.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в полицию. Преступление было совершено вечером 19 июля 2020 года в квартире дома по ул. Петухова.

Розыск: забивших до смерти пенсионера двоих подозреваемых ищут в Новосибирске
Евстифеев Виктор Викторович, 31.03.1987 года рождения

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскиваются Марков Алексей Владимирович 21.06.1984 года рождения и Евстифеев Виктор Викторович, 31.03.1987 года рождения, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшему».

Преступление было совершено вечером 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по улице Петухова, где в ходе конфликта мужчине 1957 года рождения были нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-16-02, 8 913 205 75 02, 8 913 948 22 81, 8 913 983 59 46.

Розыск: забивших до смерти пенсионера двоих подозреваемых ищут в Новосибирске
Марков Алексей Владимирович 21.06.1984 года рождения
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