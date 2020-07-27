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Первая ковидная тройка — США, Бразилия и Индия. У России — 4 место

18:40 27.07.2020
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СФО по данным ИЦК на 27 июля, общий показатель составляет 386,7 случая на 100 тысяч человек (картина хуже, чем в Новосибирской области).

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область удерживает 3-е место среди регионов Сибири с низкими показателями выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 27 июля. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. За истекшую неделю Новосибирская область не изменила позиции в рейтинге по СФО — у региона по-прежнему 8-е место. Индекс прироста в Новосибирской области составляет 320,7 случая на 100 тысяч человек. Это увеличение на 36,7 пункта, меньше, чем в прошлом периоде. Количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — от 100 до 110 человек/сутки. В СФО по данным ИЦК на 27 июля, общий показатель составляет 386,7 случая на 100 тысяч человек (картина хуже, чем в Новосибирской области). Прирост почти такой же, как неделю назад, он составил 36,8 пункта. В рейтинге федеральных округов РФ Сибирский изменил позицию в сторону ухудшения: округ переместился с 6-го на 5-е место. В Республике Тыва на 100 тысяч жителей отмечено 1870,5 случая коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель в Сибири. За неделю он вырос на 80 пунктов. На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тувы почти в 3 раза. В целом по России Тыва за неделю переместилась со 2-го на 3-е место, и по показателю выявленных случаев на 100 тыс. жителей региона уступает только Ямало-Ненецкому АО и городу Москва. Самым благополучным регионом в СФО остается Кемеровская область — Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 120,7 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 15 раз ниже показателей Тывы. Кузбасс все так же уступает городу Севастополь (74,9) и Республике Крым (57,7). По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю вырос на 27,6 пункта, и теперь достигает значения 557,1. Это значение ощутимо большее, чем в Новосибирской области. Превышает эти показатели Центральный федеральный округ (1015,6 случая). Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 27 июля): Россия на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка— США, Бразилия и Индия. 27 июля в РФ официально зафиксировано 818 тысяч 120 случаев коронавирусной инфекции.

Первая ковидная тройка — США, Бразилия и Индия. У России 4 место

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