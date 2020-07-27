Съехал в воду и утонул вместе с экскаватором водитель в Новосибирской области

Его тело бердские водолазы МЧС так и не нашли. Трагическое пришествие произошло 26 июля в Маслянинском районе, на производственном участке ООО «Артель старателей». Как рассказала спасатель бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Наталья Дмитриева, 56-летний водитель двигался на экскаваторе по насыпной дамбе между технологическими озёрами и по какой- причине съехал в одно и них. — Очевидцы, работающие неподалёку, видели, что он выбрался из экскаватора, но так и не появился на берегу, — уточнила Дмитриева. Вчера на место происшествия в Маслянинский район отправились водолазы БПСО. Но, поскольку водолазные работы в этом месте проводить было опасно, то пришлось проводить визуальный осмотр поверхности, а также проводить поиск тела при помощи багров. Тело мужчины найти не удалось, возможно, что его затянуло илом и глиной.
Его тело бердские водолазы МЧС так и не нашли.
Трагическое пришествие произошло 26 июля в Маслянинском районе, на производственном участке ООО «Артель старателей». Как рассказала спасатель бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Наталья Дмитриева, 56-летний водитель двигался на экскаваторе по насыпной дамбе между технологическими озёрами и по какой- причине съехал в одно и них.
— Очевидцы, работающие неподалёку, видели, что он выбрался из экскаватора, но так и не появился на берегу, — уточнила Дмитриева.
Вчера на место происшествия в Маслянинский район отправились водолазы БПСО. Но, поскольку водолазные работы в этом месте проводить было опасно, то пришлось проводить визуальный осмотр поверхности, а также проводить поиск тела при помощи багров. Тело мужчины найти не удалось, возможно, что его затянуло илом и глиной.