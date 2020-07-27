Мечтали похудеть: Запрещенный сибутрамин привезла себе и подружке из Караганды жительница Кемерова

С сильнодействующим веществом ее задержали на границе в Новосибирской области. Суд учел раскаяние и приговорил кемеровчанку за контрабанду к 3 годам условно.

За контрабанду суд назначил кемеровчанке условный срок

Вынесен приговор кемеровчанке за контрабанду сибутрамина, сообщили в понедельник в прокуратуре Новосибирской области.

Карасукский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Кемерово Ментюковой Т. М.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, т.е. незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

Установлено, что Ментюкова приобрела через своего родственника, не осведомленного о её преступных действиях, в Республике Казахстан сильнодействующее вещество – сибутрамин. Сибутрамин через водителя рейсового автобуса, следовавшего из Караганды Республики Казахстан передали Ментюковой, которая должна была встретить посылку на территории Российской Федерации.

12 января 2020 года в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, расположенного в Карасукском районе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ России по Новосибирской области в автобусе обнаружили и изъяли 7 упаковок с капсулами, содержащими сибутрамин, общей массой 156,78 грамм.

Ментюкова вину в преступления признала полностью и пояснила, что приобретала сибутрамин для себя и своей знакомой, чтобы использовать как средство для похудения.

Судья назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года).

Приговор в законную силу не вступил.