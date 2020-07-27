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Начнется ли с дистанционного обучения и линеек учебный год 1 сентября 2020

19:01 27.07.2020 Фото: Nso.ru
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Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как начнут учиться школьники. «Все требования Роспотребнадзора будут учтены», — подчеркнул он.

Начнется ли с дистанционного обучения и линеек учебный год 1 сентября 2020
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате, но посл дезинфекции

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сказал министр.

Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена. «Все требования Роспотребнадзора будут учтены», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.

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