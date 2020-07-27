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Сразу 8 трупов: утонули вместе с Renault Logan люди в оросительном канале

19:15 27.07.2020 Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Автомобиль с телами погибших достали из Среднеахтубинского канала под Волгоградом. Никто не смог выбраться из машины — 6 женщин и двое мужчин.

Сразу 8 трупов: утонули вместе с Renault Logan люди в оросительном канале
Шесть женщин, двое мужчин: число жертв в утонувшей под Волгоградом машине

До восьми человек выросло число погибших в машине, найденной в понедельник в Среднеахтубинском оросительном канале у садово-огородного товарищества под Волгоградом.

— Машину достали из канала и извлекли на берег. Срезали крышу и начали извлекать тела, — рассказали  в правоохранительных органах. — Выяснилось, что в машине было не пять человек, как предполагалось ранее, а восемь. Достали шесть женщин и двоих мужчин.

Renault Logan нашли сегодня, 27 июля, в оросительном канале вблизи СНТ «Степное-2». По предварительным данным, около 06:00–07:00 водитель Renault Logan не справился с управлением и опрокинул машину в канал.

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