Не будут работать детские лагеря в последний месяц лета в Бердске
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Не будут работать детские лагеря в последний месяц лета в Бердске

6:52:247/27/2020
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Ограничения из-за коронавируса продлили до 31 августа в Новосибирской области, а отдых детей в оздоровительных лагерях и вовсе перенесли на неопределенный срок. 

Такое решение было принято на совещании в правительстве Новосибирской области, которое провел замгубернатора Сергей Нелюбов.

Собравшиеся отметили, что часть оздоровительных лагерей могут принять детей в августе и готовы организовать отдых согласно требованиям Роспотребнадзора. Но поскольку риски распространения COVID-19 по-прежнему слишком высоки, было принято решение отложить проведение детской оздоровительной компании до тех пор, пока Новосибирская область не выйдет на третий этап снятия ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Дети медицинских работников, а так же людей, работающих с коронавирусными больными, смогут съездить в ДОЛ на осенних каникулах – в октябре-ноябре 2020 года.

Министру здравоохранения региона Константину Хальзову поручено провести разъяснительную беседу с главными врачами государственных медучреждений, которые в свою очередь, должны информировать подчиненных о принятом решении.

Министерству труда и социального развития до осенних каникул необходимо подготовить заявки на покупку путевок для детей врачей, медсестер и санитаров, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19.

Министерству образования поручено приостановить работу по открытию лагерей дневного пребывания в 2020 году

Источник: svidetel24.info

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