Не будут работать детские лагеря в последний месяц лета в Бердске

Ограничения из-за коронавируса продлили до 31 августа в Новосибирской области, а отдых детей в оздоровительных лагерях и вовсе перенесли на неопределенный срок. Такое решение было принято на совещании в правительстве Новосибирской области, которое провел замгубернатора Сергей Нелюбов. Собравшиеся отметили, что часть оздоровительных лагерей могут принять детей в августе и готовы организовать отдых согласно требованиям Роспотребнадзора. Но поскольку риски распространения COVID-19 по-прежнему слишком высоки, было принято решение отложить проведение детской оздоровительной компании до тех пор, пока Новосибирская область не выйдет на третий этап снятия ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Дети медицинских работников, а так же людей, работающих с коронавирусными больными, смогут съездить в ДОЛ на осенних каникулах – в октябре-ноябре 2020 года. Министру здравоохранения региона Константину Хальзову поручено провести разъяснительную беседу с главными врачами государственных медучреждений, которые в свою очередь, должны информировать подчиненных о принятом решении. Министерству труда и социального развития до осенних каникул необходимо подготовить заявки на покупку путевок для детей врачей, медсестер и санитаров, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19. Министерству образования поручено приостановить работу по открытию лагерей дневного пребывания в 2020 году
Ограничения из-за коронавируса продлили до 31 августа в Новосибирской области, а отдых детей в оздоровительных лагерях и вовсе перенесли на неопределенный срок.
Такое решение было принято на совещании в правительстве Новосибирской области, которое провел замгубернатора Сергей Нелюбов.
Собравшиеся отметили, что часть оздоровительных лагерей могут принять детей в августе и готовы организовать отдых согласно требованиям Роспотребнадзора. Но поскольку риски распространения COVID-19 по-прежнему слишком высоки, было принято решение отложить проведение детской оздоровительной компании до тех пор, пока Новосибирская область не выйдет на третий этап снятия ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Дети медицинских работников, а так же людей, работающих с коронавирусными больными, смогут съездить в ДОЛ на осенних каникулах – в октябре-ноябре 2020 года.
Министру здравоохранения региона Константину Хальзову поручено провести разъяснительную беседу с главными врачами государственных медучреждений, которые в свою очередь, должны информировать подчиненных о принятом решении.
Министерству труда и социального развития до осенних каникул необходимо подготовить заявки на покупку путевок для детей врачей, медсестер и санитаров, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19.
Министерству образования поручено приостановить работу по открытию лагерей дневного пребывания в 2020 году