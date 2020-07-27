Упрощён порядок при приобретении гражданства РФ в Бердске

Помимо этого изменились и условия получения гражданства. В Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», при приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, внесены следующие изменения: 1. отменено обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося иностранного гражданства всем иностранным гражданам, любой гражданской принадлежности; Помимо этого, изменился ряд условий: Добавлены основания приобретения гражданства Российской Федерации: Александра БУРКОВСКАЯ
2. отменено обязательное проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно – только при упрощенном порядке приобретении гражданства Российской Федерации;
3. отменено предоставление сведений о доходах, при подаче заявления о приобретении гражданства Российской Федерации отдельной категории лиц;
4. сроки рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ, по всем основаниям теперь составляют не более трех месяцев (ранее по отдельным статьям было до шести месяцев).
• Теперь для подачи заявления на приобретение гражданства РФ по браку с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, необходимо состоять в браке не три года, а один;
• Для подачи заявления на приобретение гражданства Российской Федерации, в связи с полученным после 01 июля 2002 года профессионального образования по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных организация Российской Федерации на её территории и осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее одного года (ранее трех лет) до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. При этом, в указанный период в отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
— наличие гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины;
— иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанный гражданин или указанное лицо состоит в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеет в этом браке общих детей.
Помимо этого изменились и условия получения гражданства.
В Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», при приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, внесены следующие изменения:
1. отменено обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося иностранного гражданства всем иностранным гражданам, любой гражданской принадлежности;
Помимо этого, изменился ряд условий:
Добавлены основания приобретения гражданства Российской Федерации:
Александра БУРКОВСКАЯ