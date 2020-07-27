Упрощён порядок при приобретении гражданства РФ в Бердске
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09.04
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Упрощён порядок при приобретении гражданства РФ в Бердске

6:46:107/27/2020
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Помимо этого изменились и условия получения гражданства.

В Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», при приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, внесены следующие изменения:

1. отменено обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося иностранного гражданства всем иностранным гражданам, любой гражданской принадлежности;
2. отменено обязательное проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно – только при упрощенном порядке приобретении гражданства Российской Федерации;
3. отменено предоставление сведений о доходах, при подаче заявления о приобретении гражданства Российской Федерации отдельной категории лиц;
4. сроки рассмотрения заявлений о приобретении гражданства РФ, по всем основаниям теперь составляют не более трех месяцев (ранее по отдельным статьям было до шести месяцев).

Помимо этого, изменился ряд условий:
• Теперь для подачи заявления на приобретение гражданства РФ по браку с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, необходимо состоять в браке не три года, а один;
• Для подачи заявления на приобретение гражданства Российской Федерации, в связи с полученным после 01 июля 2002 года профессионального образования по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, в образовательных или научных организация Российской Федерации на её территории и осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее одного года (ранее трех лет) до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. При этом, в указанный период в отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Добавлены основания приобретения гражданства Российской Федерации:
— наличие гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины;
— иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанный гражданин или указанное лицо состоит в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеет в этом браке общих детей.

Александра БУРКОВСКАЯ

Источник: svidetel24.info

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